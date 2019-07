O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mandou abrir um inquérito urgente sobre a contratação do material.

Golas antifumo provocam demissão no governo

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mandou abrir um inquérito urgente sobre a contratação do material.

O técnico Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, demitiu-se esta segunda-feira após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas para a produção dos ‘kits’ de emergência para o programa “Aldeias Seguras”.

A situação entrou em 'combustão' na sexta-feira quando o Jornal de Notícias noticiou que as golas antifumo distribuidas às populações de quase duas mil aldeias para se protegerem em caso de incêndio bem como os coletes refletores, que constam dos 'kits' eram compostos por materiais inflamáveis e que as golas deixavam passar o fumo pois não tinham tratamento anticarbonização.

A distribuição destes materiais foi feita pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) que na primeira reação após a noticia declararam que estes kits não eram para usar em caso de incêndio mas apenas para sensibilização.

Logo, a empresa fabricante das golas veio dizer que de facto, elas não serviriam para serem utilizadas em caso de incêndio, eram feitas de polyester, e que na contratação feita pelo governo nunca foi mencionado que os materiais teriam de ser antifogo.

Também numa primeira reação, o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita considerou a notícia "irresonsável e alarmista". Mas os bombeiros e oposição alastraram o fogo e exigiram explicações como se podia distribuir material inflamável para proteção contra incêndios.

No meio deste turbilhão e com as golas a serem o tema quente do fim da atualidade, o secretário de Estado da Proteção Civil rejeitou qualquer responsabilidade pela elaboração dos contratos para aquisição das golas antifumo.



E, esta manhã, numa nota enviada à agência Lusa, o gabinete do ministro da Administração Interna informa que “o Técnico Especialista Francisco José da Costa Ferreira pediu a exoneração de funções no Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil”.

O pedido foi aceite pelo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, acrescenta a mesma nota oficial.

O Jornal de Notícias escreve hoje que Francisco Ferreira, também presidente da concelhia do PS/Arouca, foi quem recomendou as empresas para a compra das 70 mil golas antifumo inflamáveis, 15 mil ‘kits’ de emergência com materiais combustíveis e panfletos entregues às 1909 povoações abrangidas pelo programa.

No sábado, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mandou abrir um inquérito urgente sobre contratação de material de sensibilização para incêndios, na sequência de notícias sobre golas antifumo com material inflamável distribuídas no âmbito do programa "Aldeias Seguras".

Em comunicado, o ministério referia que “face às notícias publicadas sobre aspetos contratuais relativamente ao material de sensibilização, o ministro da Administração Interna pediu esclarecimentos à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e determinou a abertura de um inquérito urgente à Inspeção-Geral da Administração Interna”.

O Jornal de Notícias noticiou na sexta-feira que 70 mil golas antifumo fabricadas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização, que custaram 125 mil euros, foram entregues pela proteção civil no âmbito dos programas “Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras”.

