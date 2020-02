Um dos 18 cães resgatados pelas autoridades morreu.

GNR divulga imagens dos cães subnutridos de João Moura

Um dos 18 cães resgatados pelas autoridades morreu.

As imagens dos galgos subnutridos do cavaleiro tauromático João Moura que circulam nas redes sociais foram divulgadas pela GNR. Outras dezenas de associações fizeram questão de partilhá-las.

Detido, libertado e constituído arguido no caso de suspeitas de maus tratos a animais de companhia, o toureiro de 59 anos nega todas as acusações. "Não matei ninguém, não roubei ninguém, não tratei mal os meus cães, alguns estavam magros, mas não os tratei mal", defendeu-se o toureiro no blogue "As Farpas".

Facto é que um dos 18 cães morreu esta quarta-feira. Resgatados pelo Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (Sepna) da GNR, os animais foram entregues a famílias de acolhimento e associações. O veterinário municipal que acompanhou a intervenção das autoridades explica que, apesar de se tratar de uma raça magra, os galgos estavam abaixo do peso considerado normal.



GNR

De acordo com a imprensa portuguesa, os cães costumavam fugir da herdade. As costelas salientes e uma denuncia anónima motivaram a abertura do inquérito que culminou na detenção do cavaleiro que, depois de ouvido em primeiro interrogatório, terá ficado com termo de identidade e residência.

GNR





O crime deu maus tratos a animais de companhia está previsto no Código Penal e é punido com pena de prisão até um ano ou com uma multa de 120 dias. Dois anos ou pena de multa de 240 dias se os maus tratos culminarem na morte do animal.