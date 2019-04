A GNR anunciou hoje que desmantelou uma rede ilegal de apostas desportivas centrada no norte do país, deteve nove suspeitos, constituiu outros 21 arguidos e apreendeu 50 veículos e 54 dispositivos informáticos.

GNR desmantela rede ilegal de apostas desportivas centrada no norte do Portugal

A GNR anunciou hoje que desmantelou uma rede ilegal de apostas desportivas centrada no norte do país, deteve nove suspeitos, constituiu outros 21 arguidos e apreendeu 50 veículos e 54 dispositivos informáticos.

"A atividade criminosa desmantelada consistia na disponibilização, gestão, pagamento e cobrança de valores relativos a apostas desportivas, as quais eram efetuadas mediante o acesso a sites disponibilizados em estabelecimentos comerciais", explica a Guarda Nacional Republicana (GNR), em comunicado.

Esta força de segurança acrescenta que, durante a operação, denominada de 'Showdown', os militares do Destacamento de Ação Fiscal do Porto apreenderam meia centena de veículos, com um valor estimado de um milhão e 200 mil euros, quatro motociclos, avaliados em 31 mil euros e 54 dispositivos informáticos utilizados na exploração do jogo ilícito e na realização de apostas desportivas online (tablets, discos externos, pen drives e impressoras).

A GNR apreendeu também 36 computadores, sete máquinas de jogo, 24 telemóveis e cerca de quatro mil euros em numerário.

No decorrer das diligências, foram ainda arrestados bens imóveis e contas bancárias no montante de cerca de 292 mil euros.

"No decurso desta operação, na qual foram empenhados 138 militares da Unidade de Ação Fiscal e da Unidade de Intervenção, foram realizadas 41 buscas em diferentes localidades dos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo, 20 das quais a estabelecimentos comerciais, onde eram disponibilizados os acessos aos sites para a prática ilícita de apostas desportivas, cinco a empresas envolvidas na exploração de sites de apostas desportivas, 15 a domicílios e uma a um armazém que funcionava em apoio à atividade ilícita desenvolvida", refere a GNR.

Em simultâneo, indica a nota, foram também realizadas buscas na Áustria e na Alemanha, países aonde se encontravam os servidores utilizados na exploração do jogo ilícito.

"Esta operação, considerando a dimensão transnacional dos ilícitos sob investigação, teve no plano da cooperação policial o patrocínio e o apoio operacional da EUROPOL (Serviço Europeu de Polícia), que disponibilizou também um analista para acompanhar as diligências em território nacional, e, no âmbito da coordenação da cooperação judiciária, a intervenção do EUROJUST (Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia)", conta a GNR.

No decorrer da operação foram detidos nove suspeitos e outros 21 foram constituídos arguidos, tendo sido elaborados nove autos de notícia por exploração ilícita de apostas desportivas e jogos de fortuna e azar.

Os nove detidos, indiciados pelos crimes de exploração ilícita de jogos e apostas online, de associação criminosa e de fraude fiscal qualificada, foram presentes na sexta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo o juiz de instrução criminal decretado a prisão preventiva a um dos arguidos.

Os restantes oito suspeitos saíram em liberdade mediante o pagamento de caução, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

A operação decorreu na quinta-feira e esteve a cargo da Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, no âmbito de uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, que visou o desmantelamento de uma rede ilegal de exploração de apostas desportivas.

Lusa



