George Floyd. Portugal junta-se aos protestos mundiais contra o racismo e a violência policial

Ana TOMÁS Tal como noutras cidades europeias, o protesto quer aproveitar o movimento global para lembrar que , em Portugal, o racismo também "existe e mata"

Portugal vai, este sábado, 6 de junho, juntar-se ao movimento global de protesto contra o racismo e a violência policial, na sequência do homicídio de George Floyd, por um agente da polícia. O homem de 46 anos morreu, no final de maio, depois de um agente da polícia o ter asfixiado, pressionando o joelho contra o pescoço durante oito minutos e ignorando os apelos do detido que disse que não conseguia respirar. A ação foi filmada por cidadãos e desencadeou violentos protestos pelos Estados Unidos da América.

A esses sucederam-se várias manifestações noutros países do mundo, com destaque para as principais cidades europeias - no Luxemburgo o protesto está marcado para sexta-feira - , aproveitando o movimento gerado para expor problemas de racismo locais. É também esse o caso da manifestação marcada para Lisboa, no próximo dia 6 de junho, a partir das 16h45.

Como explica ao Contacto Mamadou Ba, da SOS Racismo, uma das organizações promotoras do protesto, a ideia é "adaptar a mobilização global ao contexto local" e "lembrar que em Portugal o racismo existe e mata".

"O racismo não existe apenas nos Estados Unidos, existe também aqui e faz, inclusive, vítimas mortais", lembra.



Em fevereiro, centenas de pessoas manifestaram-se contra a “violência policial” e a pedir justiça para Cláudia Simões, a mulher que acusou um agente da polícia de a ter agredido, na Amadora.

Questionado sobre se há uma maior mobilização da sociedade portuguesa contra o racismo, Mamadou Ba considera que ainda é "fraca", sobretudo quando comparada com a que se vê nas manifestações de outras cidades europeias. Mesmo assim nota alguns progressos, sobretudo na mobilização de quem é diretamente atingido pela discriminação.

"Estas manifestações que têm acontecido [recentemente] são protagonizadas, na maioria das vezes, pelas pessoas racializadas, o que é uma alteração do quadro até agora e que é importante assinalar. Ou seja, as pessoas vítimas do racismo já se mobilizam, já se organizam, já se manifestam e já reivindicam os seus direitos. Depois, a par disso, tem a havido algum crescimento na mobilização da sociedade portuguesa, mas ainda bastante fraca em comparação com o que acontece nos outros países, sobretudo na Europa", refere.

Mamadou Ba recorda que a grande mobilização nacional contra a discriminação racial em Portugal, que "envolveu a sociedade portuguesa, de uma forma mais maciça", terá acontecido "na altura da morte do Alcindo Monteiro, que faz este ano 25 anos".

O ativista nota que, apesar de tudo, se tem evoluído "positivamente" e que há uma maior compreensão de que "o racismo não é só uma questão das pessoas racializadas, é uma questão da democracia, da sociedade".

Chega e a proposta para extinção da comissão

Numa altura em que os protestos contra o racismo e a violência policial se fazem ouvir por todo o mundo, e vão também incluir Portugal, é também notícia o relatório sobre o projeto de lei do partido de extrema-direita Chega que propõe que seja extinta a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.

A discussão do parecer, esta manhã, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, levou o deputado do Chega, André Ventura, e a deputada do PS, Isabel Moreira, a um acesa troca de palavras, com esta a classificar o primeiro como "declaradamente uma pessoa racista".

Para Mamadou Ba, esta proposta do Chega faz parte da estratégia política do partido de atuar a cada ação dos movimentos antiracista e antifascista. "Sempre que há uma vontade de afirmar os direitos da igualdade, por parte desse setor da sociedade, o Chega vem afundar ainda mais os princípios democráticos", afirma lembrando a proposta do confinamento dos ciganos ou morte de um cidadão ucraniano por agentes do SEF.

Para o ativista da SOS Racismo o que é mais preocupante é a ausência de resposta da Assembleia da República e defende que mudanças na legislação. "Acho que era urgente haver uma proposta legislativa, no Parlamento, que desse mais capacidade estruturada à comissão, para que ela, de facto, possa fazer o seu trabalho. Porque não tem sido o caso, 80% dos casos que chegam à comissão ou prescrevem ou são arquivados, o que denota uma certa paralisia do instrumento de que o Estado dispõe para combater o racismo", critica, acrescentando, que "numa altura em que o André Ventura quer acabar com um instrumento que foi criado para combater o racismo, o que compete à Assembleia da República é reforçar a capacidade desse instrumento para que faça o combate contra o racismo de uma forma mais eficaz".

Mamadou Ba critica também o dispositivo policial mobilizado para o Bairro da Jamaica, para o fecho dos cafés, decretado pela Direção-Geral da Saúde e responde aos que antecipam problemas sanitários na manifestação do próximo sábado. "Vamos cumprir com as recomendações da DGS e não vamos expor ninguém, pelo contrário, mas a pandemia não vai cercear a nossa liberdade de manifestação."

Frente Antifascista manifesta-se na sexta-feira em frente à embaixada dos EUA

Além do protesto de sábado, a Frente Unitária Antifascista (FUA) convocou para esta sexta-feira, 5 de junho, uma manifestação junto à embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa.

Segundo comunicado do movimento, o protesto realiza-se em solidariedade com os norte-americanos que se manifestam contra o racismo e violência policial e também contra a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de classificar o movimento antifascista Antifa de organização terrorista.

