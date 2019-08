As duas meninas, de 10 anos, que foram retiradas aos pais estavam sinalizadas desde 2013, por situação de violência doméstica. Estado explica porque demorou a agir.

Gémeas em grave situação de negligência nunca foram à escola

Paula SANTOS FERREIRA As duas meninas, de 10 anos, que foram retiradas aos pais estavam sinalizadas desde 2013, por situação de violência doméstica. Estado explica porque demorou a agir.

O caso das duas gémeas, de 10 anos, que viviam numa garagem sem nenhumas condições, na Amadora, e que nunca foram à escola, chegou à Procuradoria-Geral da República (PGR) que vai analisar e avaliar os procedimentos desencadeados no âmbito deste caso.

Um caso que está a gerar bastante polémica não só pela situação deplorável física e psicológica em que viviam as meninas, como a demora das autoridades em atuar neste caso.

As gémeas estão sinalizadas desde 2013 pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). Duas vezes por situação de violência doméstica, e uma terceira vez por “negligência grave relativa às duas crianças”.

Da primeira vez, houve intervenção, mas das outras vezes, por as autoridades não conseguirem encontrar a família - que afinal continuou a morar no mesmo local - não puderam atuar, notificar os pais e retirar as meninas da grave situação em que viviam. As duas crianças nunca foram à escola, não sabendo ler nem escrever, aos 10 anos de idade.

Meninas expostas a violência física e psicológica

A PGR, órgão de cúpula do Ministério Público (MP) “encontra-se a recolher elementos que permitam analisar e avaliar os procedimentos desencadeados no âmbito deste caso e respetiva adequação, atentos os factos e circunstâncias em que se desenvolveram”, lê-se numa nota divulgada pela PGR.

A 14 de agosto, a PSP da Amadora deteve o casal por suspeitas de manter as filhas gémeas presas numa garagem e expostas a violência física e psicológica. As meninas foram retiradas aos pais e levadas para uma instituição.

Por determinação do tribunal os pais estão impedidos de comunicar com as filhas.

Estes que são suspeitos de dois crimes de violência doméstica, foram presentes a tribunal e libertados com medida de coação mínima, o termo de identidade e residência.

Garagem com "condições deploráveis"

Segundo a PSP, as crianças viviam em condições “deploráveis e sem salubridade”, andavam malvestidas, não iam à escola e presenciavam agressões físicas e psicológicas entre os pais de 51 e 34 anos.

Muito lixo, baratas, pulgas, e detritos, os agentes da PSP encontraram o interior da garagem infestado e sem quaisquer condições para ali viverem quatro pessoas numa só assoalhada, sem janelas, e onde as meninas passavam o dia inteiro.

As meninas estavam sinalizadas há seis anos, havendo desde então mais notificações de situações de violência doméstica.

Desde 2017, só que o MP tenta localizar os pais e as gémeas mas sem sucesso até agora, pois "desconhecia" o paradeiro da família.

É que em outubro de 2016 foi demolida a construção ocupada pela família, local onde também funcionava uma garagem de reparação de automóveis na estrada militar, na Damaia.

Afinal, a família continuou na mesma morada, tendo ocupado a garagem. As meninas nunca saíram do mesmo local, só que as autoridades desconheciam tal facto.

Numa resposta enviada à agência Lusa pela Procuradoria Geral da República é referido que, em março de 2017, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), remeteu para o Ministério Público os processos de promoção e proteção que tinha instaurado a favor das duas crianças “por não ter conseguido obter consentimento legitimador da sua intervenção face ao desconhecimento do paradeiro dos pais” desde 2016.

PSP e Segurança Social negam contactos

De seguida foram realizadas diligências para localizar os pais e as duas crianças, com recurso à PSP, Segurança Social e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, mas sem sucesso.

Só que segundo avança o jornal Público na edição deste sábado, a Polícia de Segurança Pública, e a Segurança Social negam ter sido contactadas pelo Ministério Público para ajudar a encontrar o paradeiro das duas gémeas, em junho 2017. Só a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares confirma ter recebido a notificação.

A PSP garante que apenas recebeu um pedido nesse ano, sobre o caso das gémeas que foi o da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a 25 de janeiro.

“Após essa altura [25 de janeiro de 2017] não existiu mais qualquer diligência solicitada pela CPCJ ou outra entidade (pelo menos para a PSP), nem houve qualquer conhecimento por parte da PSP do paradeiro dos pais das crianças e das próprias crianças”, declarou o gabinete de imprensa da direção nacional da PSP ao jornal Público.

O facto de não ter sido possível saber o paradeiro da família impediu que “fosse desencadeado qualquer procedimento tendente à remoção de eventual perigo a que as crianças estivessem sujeitas”, explica a PGR.



Meninas estão numa instituição

E só em julho deste ano, e depois de ter chegado ao conhecimento do MP novos elementos, incluindo a localização da família, é que foi “de imediato” instaurado um processo judicial de promoção e proteção das crianças.

A 14 de agosto os pais das meninas foram detidos e as gémeas levadas para uma instituição, onde ainda se encontram.



“No âmbito deste processo proceder-se-á ao completo diagnóstico da situação atual e do quadro familiar e social que à mesma conduziu”, lê-se na resposta.

O MP instaurou também um inquérito no qual se investigam “factos suscetíveis de integrarem crimes de violência doméstica”.

Meninas nunca foram à escola

Entretanto a câmara da Amadora garantiu que “nunca existiu na autarquia qualquer pedido de apoio/intervenção por parte da família e que não existe qualquer candidatura à atribuição de habitação municipal”.

Tanto o Ministério da Educação como a autarquia garantem que não existe registo de qualquer tentativa de inscrever as crianças no sistema de ensino, "nem pelos pais nem por qualquer entidade que as tivesse à sua guarda".

A Câmara da Amadora desconhecia que a família estivesse a ocupar o piso térreo da construção (oficina), adiantando hoje que não é possível o realojamento nos casos em que as construções demolidas não são para habitação.

Três sinalizações da Proteção das Crianças

A autarquia lembra que em 2013 a CPCJ sinalizou as duas crianças “por exposição a situação de violência doméstica tendo a mãe e as crianças sido alvo de medida protetiva” e afastadas da situação de perigo

Três anos mais tarde foi efetuada nova sinalização também por violência doméstica, mas não foi possível saber o paradeiro da família pelo que expediente foi enviado para o MP”.

Em julho foi reportada mais uma situação de “negligência grave relativa às duas crianças”, mas mais uma vez não se sabia do paradeiro da família pelo que o expediente foi entregue ao MP.

Com Lusa