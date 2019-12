As imagens são impressionantes. As depressões Elsa e Fabian deixaram a região do oeste de Coimbra alagada.

Galeria. Montemor-o-Velho debaixo de àgua

O rio Mondego galgou as margens. Dois diques colapsaram em Montemor-o-Velho e obrigaram à retirada da população por precaução devido à subida do nível da àgua.

A dimensão da zona alagada, a oeste de Coimbra, é visível nas imagens aéreas, mas não só.

