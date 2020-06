Cecilia Puga não queria acreditar quando foi multada pelas autoridades portuguesas apesar de ter todos os papéis em ordem. Vive na Galiza e trabalha em Melgaço onde tem um cabeleireiro. Agora, diz que vai fazer queixa do SEF e da GNR.

Galega que trabalha em Portugal multada por atravessar fronteira

Cecilia Puga é galega e trabalha em Portugal. Desde que começou a pandemia que faz uma verdadeira maratona de obstáculos para chegar ao seu cabeleireiro em Melgaço. Desde 4 de maio, quando soube que podia reabrir o negócio, para além dos investimentos para adaptar o espaço às regras das autoridades portuguesas, é obrigada a fazer um desvio de mais de 100 quilómetros e atravessar a ponte de Tui para chegar a Portugal. Em condições normais, teria apenas de fazer um quilómetro uma vez que vive em Arbo, do outro lado da fronteira, junto a Melgaço.

Ao Voz de Galicia, denunciou que foi ameaçada de detenção e multa por não levar consigo uma guia de circulação. Durante semanas, os elementos portugueses do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) verificaram os seus documentos e nunca teve problemas. A situação mudou a 4 de Junho, quando um guarda do SEF lhe disse que os seus documentos não serviam. "Disseram-me que eu tinha de provar que a minha empresa estava aberta para para que valessem os meus documentos de trabalhadora transfronteiriça. Retiveram-me durante cinco horas e consegui provar isso com aplicação móvel, mas a abordagem foi como se estivessemos na entre os Estados Unidos e o México", recordou ao La Voz de Galicia.

Desde então, afirmou que não consegue dormir devido ao stress de ter de atravessar e encontrar os mesmos guardas. "Fui várias vezes ao posto da polícia em Tui [Galiza] e disseram-me que estava tudo em ordem mas quando voltei encontrei o mesmo agente que me impediu de passar e disse literalmente que, se eu tentasse atravessar de novo, seria detida".

Nesse dia, depois de os agentes terem chamado a GNR que a multaram, o medo fez com que Cecilia Puga e uma funcionária ficassem a dormir em Melgaço na casa de clientes. Agora, esta cidadã galega diz que vai denunciar os agentes do SEF e recorrer da multa. Este domingo, apesar de tudo estava feliz porque, finalmente, as autoridades iam abrir a ponte que liga Arbo a Melgaço. “Senti que tinha ganho a lotaria”.

