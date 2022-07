Um deles tinha de perder, para não perderem os dois. Mas foi o que aconteceu, tiveram de dividir a derrota.

Futuro aeroporto. Um duelo com dois derrotados

Um erro infantil de um ministro provocou mais uma crise no Governo. António Costa deu um par de açoites em Pedro Nuno Santos, mas o assunto não ficou resolvido.

Um ministro cheio de têmpera, aproveitou uma ausência do chefe do Governo e exarou um despacho, determinando que o futuro aeroporto de Lisboa seria em Alcochete. Montijo mantinha-se, mas como solução transitória.

Pedro Nuno Santos é mais forte que António Costa e pode voltar a enxovalhá-lo.

O país ficou sem fala, estranhando que a solução viesse de um simples despacho de um ministro com concentração sanguínea na guelra. Nem a voz do Primeiro-Ministro, nem a formalidade de um Conselho de Ministros apareceram para dar alguma credibilidade a uma solução estratégica para o país, com custos financeiros avultados. Apenas a palavra do ministro que percorreu todas as televisões, desdobrando-se em explicações que nada traziam de novo.

Na manhã seguinte, quinta-feira, o gabinete do Primeiro-Ministro emitiu um comunicado, dizendo que o despacho da véspera já tinha sido revogado e que tudo voltava ao ponto de partida, isto é, à estaca zero.

Perante isto, tornava-se evidente que estávamos perante um jogo de forças, onde o Primeiro-Ministro e Pedro Nuno Santos teriam de mostrar qual era o mais forte. Um deles tinha de perder, para não perderem os dois. Mas foi o que aconteceu, tiveram de dividir a derrota.

Resumindo: Pedro Nuno Santos desafiou a autoridade de António Costa e, como tal, devia ser demitido, se por acaso lhe faltasse o bom-senso para sair pelo seu próprio pé. Mas não se demitiu, nem o Primeiro-Ministro o demitiu. Isto quer dizer que, apesar da fragilidade com que apareceu nas televisões a retractar-se e a pedir desculpa, Pedro Nuno Santos é mais forte que António Costa e pode voltar a enxovalhá-lo, sempre que isso convier às suas aspirações políticas.

As piores consequências caiem sobre o Governo que já enfrenta diferentes crises, como a ruptura de valências importantes do Serviço Nacional de Saúde, a falência de outros serviços públicos, como o SEF, a inflação e o desemprego, ambos em ascensão galopante, e o agravamento descontrolado do preço dos combustíveis.

É inconcebível que tudo isto aconteça a um Governo sustentado por uma maioria absoluta e com escassos três meses de governação. Afinal, a finada geringonça garantia mais estabilidade governativa, porque conseguiu sempre travar a guerra civil que agora parece emergir, no interior do PS, com a luta de quadros, interessados em garantir os seus futuros pessoais.

Pedro Nuno Santos desculpou-se, perante António Costa, dizendo-lhe que pretendia condicionar o discurso de Luís Montenegro, no Congresso do PSD. Mas as contas saíram-lhe furadas e não fez mais que regar o fogo com gasolina.

Fica uma certeza. A história ainda não foi toda contada e, por isso, há muitos episódios deste folhetim que ainda não conhecemos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

