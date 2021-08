Este fim de semana marcou o pontapé de arranque oficial do regresso dos adeptos aos estádios, depois de 17 meses de ausência.

Público começa a regressar aos estádios portugueses

Ana TOMÁS Este fim de semana marcou o pontapé de arranque oficial do regresso dos adeptos aos estádios, depois de 17 meses de ausência.

O público começou a regressar aos estádios portugueses de futebol, este domingo, 1 de agosto.

A decisão tinha sido anunciada na última semana, pelo primeiro-ministro, António Costa, no âmbito das novas fases do desconfinamento: a partir do início deste mês os eventos desportivos iriam, finalmente, poder contar novamente com adeptos nas bancadas, desde que respeitando as regras sanitárias definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O regresso de público começou oficialmente ontem, com os jogos da Taça da Liga, entre Estrela da Amadora-Penafiel, Famalicão-Estoril-Praia, Sporting da Covilhã-Mafra, Farense-Santa Clara, Arouca-Rio Ave, Casa Pia-Vitória de Guimarães e Boavista-Portimonense.

Em antecipação, já na véspera, sábado, o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, entre Sporting e Sporting de Braga, contou com público nas bancadas, seguindo uma lotação de 33% e exigindo a apresentação de teste negativo ou certificado digital - regras que estão definidas para o acesso do público aos eventos desportivos.

Paços de Ferreira celebra regresso dos adeptos com oferta de bilhetes

Para assinalar este regresso, o Paços de Ferreira anunciou a oferta de um bilhete aos sócios com as quotas em dia, para o jogo frente ao FC Larne, da Irlanda do Norte, da primeira mão da terceira eliminatória da Liga Conferência, que se realiza esta quinta-feira.

Em comunicado, citado pela Lusa, o clube refere que os primeiros três dias da semana, entre segunda e quarta-feira, são exclusivos para os sócios com as quotas em dia, cuja dedicação a direção do clube decidiu premiar com a oferta de um bilhete.



A entrega de ingressos pelos sócios com as quotas em dia estende-se até quinta-feira à hora do jogo (19h). Aqueles que não forem levantados e sobrarem serão, nessa altura colocados à venda.



Como medida de segurança sanitária, o Paços de Ferreira refere que "registará o nome e o contacto da pessoa a quem é atribuído um determinado bilhete", sendo esses dados "guardados e só disponibilizados à Direção-Geral da Saúde (DGS) em caso de requisição por motivos de saúde pública", informa o clube.

Para o jogo desta semana entre o Paços de Ferreira e o FC Larne, as crianças até aos 13 anos não precisam de fazer teste para assistir ao jogo.



As novas regras para assistir a um jogo no estádio

A abertura das bancadas dos estádios aos adeptos de futebol e outros desportos obedecem a várias regras definidas pela DGS.

Os estádios dos clubes portugueses podem ter até 33% da lotação ocupada, desde que os adeptos apresentem certificado digital covid-19, que comprove vacinação completa ou teste negativo, PCR até 72 horas do jogo e antigénio até 48 horas. É também medida a temperatura corporal, que tem de ser inferior a 38º.

Nos estádios é obrigatório usar máscara de proteção e manter o distanciamento social, através de dois lugares vazios entre cada lugar disponível e independentemente de os elementos serem familiares ou menores, como explicou a Liga de clubes, este fim de semana.

O público que for assistir aos jogos da Liga terá ainda de aceitar "a cedência de dados", para que aqueles que estiveram no recinto "possam ser monitorizados" pela DGS, caso necessário.



O público terá de se fazer acompanhar pelo cartão de sócio ou de cidadão, além do bilhete para o jogo.



Sónia Carneiro, diretora da Liga Portugal, realçou, este domingo, a importância do regresso do público, considerando que este também vai ajudar a população a aderir à vacinação.

"Este regresso dos adeptos, também é um incentivo para a vacinação. Com o certificado as pessoas escusam de fazer testes para entrar”, disse em declarações à Sport TV.



A responsável assinalou, ainda, a organização dos clubes e a forma ordeira como aconteceu este retorno dos adeptos, fazendo “um balanço positivo” e considerando que este primeiro fim de semana foi "a prova que os clubes estavam prontos para este regresso".

"As equipas, durante 17 meses, tiveram tempo para se preparar para este dia histórico em que voltamos a ter o colorido nas bancadas. Estávamos todos preparados, à espera. Seja a organização da Liga, seja a organização dos Clubes que estavam em sintonia”, rematou.

Para a responsável da Liga Portugal, este momento significa um importante passo a caminho da normalidade e explica uma menor afluência de adeptos em alguns jogos: “Ainda não temos os números que queremos. Há limitações e houve um aviso tardio, mas acho que a partir da próxima semana os números vão gradualmente subir.”

A Liga Portugal Bwin e a Liga Portugal 2 iniciam-se a partir de sexta-feira.











