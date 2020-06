Ator foi encontrado morto no sábado, na praia do Abano, perto do Guincho.

Funeral do ator Pedro Lima realiza-se esta terça-feira em Cascais

Ator foi encontrado morto no sábado, na praia do Abano, perto do Guincho.

As cerimónias do ator Pedro Lima, que morreu no sábado, realizam-se esta tarde em Cascais.

Haverá um velório público, que decorrerá entre as 18h e as 19h de hoje, no Hipódromo de Cascais, ao qual se seguirá uma cerimónia no Centro Funerário de Cascais, reservada à família, revelou a agência funerária Servilusa.



O ator de 49 anos foi encontrado morto, no sábado, na Praia do Abano, pero do Guincho, concelho de Cascais. As primeiras investigações apontam para que se tenha tratado de suicídio.

Mulher de Pedro Lima desmente dificuldades financeiras Ao fim de dois dias, Anna Westerlund quebrou o silêncio para pedir respeito pela família "neste momento de dor".

Nascido em Luanda em abril de 1971, Pedro Lima começou por se destacar como atleta olímpico. Já depois de se mudar para Portugal, e porque manteve a dupla nacionalidade, representou o país natal em provas de natação de alta competição, como os Jogos Olímpicos de Seul (1988) e de Barcelona (1992), nos estilos livres e de mariposa.

A sua carreira como ator começou em 1997, quando ao percurso de atleta de alta competição, somara entretanto o de modelo e de apresentador de televisão, estreando-se no pequeno ecrã, através de um programa sobre cinema, o 'Magacine' da RTP2.

Apesar de se ter tornado popular pelos seus papéis na televisão, sobretudo nas telenovelas, Pedro Lima teve uma extensa carreira no teatro, nem sempre valorizada, como recordou o encenador Jorge Silva Melo, que trabalhou com ele nos Artistas Unidos.





Além dos Artistas Unidos, Pedro Lima trabalhou em companhias como a do Teatro de Almada ou no Teatro Aberto, e participou em produções de Filipe La Féria e do Teatro Villaret.

Vídeo. Surfistas prestam homenagem no mar com flores a Pedro Lima Um grupo de amigos do ator, que era um apaixonado pelo surf, levou coroas de flores assinadas e fez-lhe uma despedida sentida, na água. Veja o video.

No palco, deu vida a personagens de dramaturgos como Samuel Beckett, David Mamet, Tom Stoppard, August Strindberg e Anton Tchekhov.

Também passou pelo cinema, trabalhando com nomes como Carlos Saboga, Nicolau Breyner e Joaquim Leitão-

Foi, porém, pelas telenovelas e séries, em mais de três dezenas de produções, que o grande público o conheceu. Atualmente estava a fazer a telenovela "Amar Demais" para a TVI.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.