"Funeral Booking". Site português permite organizar um funeral pela Internet

A plataforma online "Funeral Booking" é lançada esta quinta-feira, 26, a partir da sede no Centro Empresarial de Santa Maria da Feira (CEF), no distrito de Aveiro. Mas as 60 funerárias já inscritas são um pouco por todo o país.

A ideia surge como "a primeira do género na Europa" e vem simplificar um processo que já é, por si, doloroso. "No momento difícil da morte de uma pessoa querida, o que acontecia é que as respetivas famílias se viam obrigadas a correr várias funerárias para escolherem uma oferta adequada ou então, para evitar dificuldades num momento em que não têm condições emocionais para isso, se sujeitavam à que estivesse mais próxima, independentemente dos preços que ela pratique ou da qualidade do seu serviço", disse à Lusa Paulo Seco, diretor-geral da "Funeral Booking".

Agora, é possível resolver as questões relativas ao funeral "a partir de casa, com privacidade e conforto, e com muito mais transparência em termos de oferta comercial". Esta é uma elevação num setor "que, infelizmente, se mantém inalterado há décadas, só se modernizou ao nível de matérias-primas e ainda trabalha muito à porta fechada", garantiu.

Quando se acede ao site, é possível escolher entre inumação ou cremação, se precisa de transporte aéreo para o cadáver, se pretende velório e em que data e localidade. Também o tipo de urna ou as madeiras utilizadas, por exemplo.

São apresentadas hipóteses e o utilizador pode comparar serviços e preços. A opção eleita é contactada através da plataforma e terá que confirmar a sua disponibilidade para o serviço via email ou por telefone no período máximo de quatro horas. O pagamento é efetuado diretamente à funerária.

Paulo Seco acredita que este novo canal é uma "evolução tecnológica ainda mais lógica e necessária" numa altura em que o mundo atravessa uma crise pandémica há tantos meses. Desde março, Portugal já registou 4.127 mortes por causa da covid-19.









Com Lusa.







