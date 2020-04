Alterações ocorrem depois da morte de um cidadão ucraniano, após ter sido agredido por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Funcionamento do SEF no aeroporto de Lisboa vai ter "mudanças profundas"

Lusa Alterações ocorrem depois da morte de um cidadão ucraniano, após ter sido agredido por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O ministro da Administração Interna português, Eduardo Cabrita, disse hoje que vai haver “mudanças profundas no modelo de funcionamento do Centro de Instalação Temporária do SEF no aeroporto de Lisboa, na sequência do caso da morte de um cidadão ucraniano.

Sem concretizar, o ministro adiantou que haverá mudanças no plano da organização do modelo de funcionamento Centro de Instalação Temporária do Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, onde o cidadão ucraniano morreu alegadamente após a agressão por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

“As decisões administrativas foram tomadas de imediato e haverá mudanças profundas daquilo que é o funcionamento dessa estrutura para pessoas que são impedidas de entrar no país”, disse.

“Este é um caso inaceitável e é uma vergonha para um país que é um exemplo de como bem tratar migrantes, bem acolher”, disse Eduardo Cabrita em entrevista à Rádio Renascença.





