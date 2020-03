Foram os clientes do supermercado de Faro que chamaram a polícia perante a situação "desumana". Há quatro dias que estava naquela posição.

Funcionária obrigada a ficar sentada numa balança durante dia de trabalho

Paula SANTOS FERREIRA Foram os clientes do supermercado de Faro que chamaram a polícia perante a situação "desumana". Há quatro dias que estava naquela posição.

Quando foi ao supermercado Algartalhos, em Faro, Cátia Marçalo, reparou em Amanda Daniela, com o uniforme da loja, “sentada em cima da balança, a chorar, num estado de ansiedade” e foi falar com ela, conta esta cliente na reportagem da SIC, que revelou o caso.



Desde quarta-feira, dia 27, que Amanda passou as oito horas de trabalho naquela balança e naquela posição. Esse foi o dia em que regressou de uma baixa psicológica e a encarregada disse-lhe que “não ia trabalhar” ia ficar “sentada na balança” ali até o patrão falar com ela. Nunca apareceu, até sábado.

E ali ficou quatro dias. “Eu levantei-me, o meu corpo doía-me e disseram-me, senta-te o teu lugar é ali”, relatou a funcionária à SIC após o seu horário de trabalho.

Cátia Marçalo revoltou-se com a situação "desumana" e chamou a polícia que se deslocou ao supermercado e registou a ocorrência.

“Vejo a senhora ali encostada, as colegas gozam com ela, sofre de assédio moral”, diz por seu turno o cliente Paulo Martins.

Sindicato garante que funcionária do Pingo Doce de Avintes esteve três dias em pé "de castigo" Marisa Ribeiro, coordenadora do Sindicato Trabalhadores do Comércio e Serviços (CESP), disse ao Contacto que “os vários problemas” deste estabelecimento já eram do conhecimento do sindicato.

Situações de alegados episódios de humilhação que acontecem desde que a funcionária começou a reivindicar o pagamento de horas extraordinárias e fez queixa a fazer queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho, de acordo com a reportagem da SIC.

“Já me disseram para eu me demitir porque não me iriam despedir”, conta Amanda. O que passou nestes últimos dias foi, “muita humilhação”, “o corpo doi” e a “parte psicológica” ainda fica pior, diz a funcionária. O jornalista da SIC tentou falar com a administração do supermercado sem sucesso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.