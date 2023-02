Desfilaram 1.500 elementos que compuseram as 12 trupes do corso. Este aano o tema é ‘Madeira, Alegria e Folia’ .

Funchal transformou-se num 'sambódromo' no regresso do Carnaval (veja as fotos)

A marginal do Funchal encheu-se no sábaado de cor e alegria, ladeada por uma multidão de residentes e visitantes, que se juntaram para ver passar o cortejo de Carnaval, após um interregno devido à pandemia de covid-19.

Naquela artéria desfilaram os 1.500 elementos que compuseram as 12 trupes do corso, o ponto alto deste importante cartaz turístico da Madeira, que este ano decorre subordinado ao tema ‘Madeira, Alegria e Folia’ e no qual o Governo Regional investiu cerca de 450 mil euros.

Numa noite amena, inspirada no carnaval brasileiro, ao som das baterias dos diferentes grupos, a avenida toda iluminada transformou-se num sambódromo.

Entre os muitos espetadores sentados nas bancadas montadas ao longo do percurso estava o presidente Governo Regional, Miguel Albuquerque, que destacou “o entusiasmo dos participantes dos grupos e do público” pelo regresso do corso alegórico, depois de dois anos de “paragem obrigatória” devido à pandemia.

O governante madeirense, que chegou a ‘dar um pezinho de dança’, também referiu que nesta altura a ocupação hoteleira na região ronda os 88%.

O desfile começou com o grupo de João Egídio Rodrigues com o projeto ‘Alegria, Cor e Folia', que no primeiro carro alegórico “homenageou a Madeira”, inspirado nas flores, no bordado da Madeira, nas frutas tropicais, entre outros elementos que caracterizam os trabalhos deste decorador madeirense.

Depois foi a trupe dos Cariocas, ostentando muitas plumas e fatos decorados com pedras de muitas cores que mostrou o seu ‘Paraíso com Magias’, assinalando o “regresso feliz” do Carnaval.

A Caneca Furada encheu a avenida de muita cor inspirada no subtema da ‘Tropicália’ e, ao som dos aplausos, passou a associação Geringonça, que trouxe ‘A Alegria de Viver’, indo buscar inspiração a Paris, ao Moulin Rouge, contando com a participação de pessoas com necessidades especiais.

Seguiu-se a ANIMAD, uma associação ligada à causa animal, que apostou no ‘True Blue’ [verdadeiro azul] e inundou a avenida da cor do mar que rodeia a ilha e do céu, enquanto a Turma do Funil revelou que ‘Veio à Diversão’ na sua passagem.

‘A Magia dos Orixás’ foi o mote para o agrupamento Império da Ilha, com destaque para o facto de ter como um dos seus elementos uma emigrante na África do Sul com 80 anos que foi sambar pela primeira vez no cortejo da Madeira.

Corso durou mais de duas horas

A associação Fitness Team foi a trupe seguinte e mostrou ser ‘Citilante’ nas cores (preto, rosas, lilás, roxo, azul, branco) e o brilho dos fatos com muitas pedras, com coreografias elaboradas.

O Sorrisos de Fantasia apostou no tema da ‘Celebration’ [celebração], mostrando com muita animação toda a “alegria de estar novamente na avenida”, tendo posteriormente a associação Tramas e Enredos aproveitado para dar as ‘Boas Vindas para a folia, [porque] aqui é só Alegria’, num convite à participação nesta festa na Madeira.

A trupe da Batucada da Madeira destacou o ‘Baila que Baila’, realçando a música, os trajes e instrumentos tradicionais da Madeira, apresentando também um carro alegórico decorado para retratar as festas populares da região, os denominados arraiais.

O corso, que durou mais de duas horas, encerrou com a associação Palco de Emoções, que desenvolveu o seu projeto em torno da temática ‘O Amor entre o Sol e a Lua’.

O secretário do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, realçou a “satisfação” de todos por este “momento de alegria e libertação”, apontando que este cartaz é “uma aposta ganha” e “a ocupação hoteleira [88%] contribui para a economia da Madeira”.

Maria Fernandes foi uma das espetadoras deste corso na avenida e disse que “não podia faltar”, porque já tinha “saudades do cortejo e de toda a animação”.

“Ficámos muito tempo em casa por causa do bicho e estamos a precisar de um pouco de alegria para esquecer tanta tristeza que por aí vai”, acrescentou.

Acompanhado pela família, também António Agostinho foi ver o cortejo, em particular a filha, que integrou uma das trupes, considerando que “estava tudo muito bonito”.

Destacou ainda que este ano “até o povo estava mais participativo e animado”.

O programa das Festas de Carnaval organizado pela Direção Regional de Turismo da Madeira começou no dia 15 e termina em 26.

