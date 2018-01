O presidente da Câmara do Funchal, uma vereadora e um funcionário municipal foram constituídos arguidos no âmbito da investigação à queda de uma árvore que provocou 13 mortos, no ano passado, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

De acordo com a mesma fonte, trata-se da vereadora com o pelouro do Ambiente, Idalina Perestrelo.

Paulo Cafôfo era o presidente da Câmara do Funchal à data do acidente e foi reeleito nas autárquicas de 01 de outubro.

No dia 15 de agosto de 2017, um carvalho de grande porte com 200 anos abateu, no Dia da Assunção de Nossa Senhora, também conhecido por Dia de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Região Autónoma da Madeira, no Largo da Fonte, freguesia do Monte, sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão, causando 13 mortos e cerca de 50 feridos.

Paulo Cafôfo de consciência tranquila



O presidente da Câmara Municipal do Funchal confirmou esta quinta-feira ser um dos arguidos no caso da queda de um carvalho centenário na freguesia do Monte, em agosto do ano passado.



"Confirmo a minha constituição como arguido no decurso do inquérito mandado instaurar na sequência da queda de uma árvore ocorrida no dia 15 de agosto de 2017, na freguesia do Monte", revelou Paulo Cafôfo.



"Nestas circunstâncias, comuns em processos desta natureza, colaborei sempre com a investigação, prestei todos os esclarecimentos e forneci ao processo todos os elementos para que se possa efetivamente apurar a eventual existência de responsabilidades", disse ainda o autarca.

"Estou de consciência tranquila em relação à minha atuação e ao meu dever para com a segurança dos funchalenses. O meu primeiro pensamento estará sempre com as vítimas deste acontecimento que ficará para sempre na minha memória", rematou o edil.





