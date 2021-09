Não há vítimas a registar, segundo o presidente do Governo Regional da Madeira.

Derrocada de grandes dimensões na Madeira não provoca vítimas

Lusa

Uma derrocada de grande dimensão ocorreu hoje na Praia Formosa, na zona da Praia do Arieiro, atingindo a 'promenade', sem provocar vítimas, disse fonte da Câmara Municipal do Funchal. A mesma fonte adiantou que, segundo os Bombeiros Sapadores do Funchal, "não há mortos nem feridos".

Dado que aquela 'promenade' entre a Praia Formosa e Câmara de Lobos, na zona oeste do Funchal, é muito utilizada por pessoas para efetuarem caminhadas e, sendo um domingo, foram deslocados para o local "muitos meios de socorro".

Foto: Lusa

A derrocada de grandes dimensões aconteceu na zona de uma das unidades hoteleiras, nas imediações de Santa Rita. No local, a Lusa constatou que estão cinco ambulâncias e diversos veículos dos bombeiros, além de elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).

