Fronteiras terrestres com Espanha reabrem no sábado

Lusa O Governo decidiu decretar situação de calamidade já a partir de sábado devido à pandemia de covid-19, depois de Portugal continental ter passado por 15 períodos de estado de emergência, 12 dos quais consecutivos desde 9 de novembro.

As fronteiras terrestres com Espanha vão reabrir no sábado, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros sobre a última fase de desconfinamento.

“No próximo dia 01 de maio passamos à próxima fase de desconfinamento e isso vai traduzir-se na reabertura das fronteiras com Espanha”, precisou António Costa.

As fronteiras entre Portugal e Espanha estão fechadas desde janeiro devido à pandemia de covid-19, sendo apenas permitida a passagem, em 18 pontos autorizados, ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, veículos de emergência, socorro e serviço de urgência.

Em Portugal, morreram 16.974 pessoas dos 836.033 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

