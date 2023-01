No sábado todo o país está sob aviso devido às temperaturas baixas.

Frio persistente coloca Portugal sob aviso amarelo até domingo

Redação Ao longo desta semana têm sido vários os avisos amarelos emitidos pelo IPMA para a maioria dos distritos portugueses. No sábado todo o país está sob aviso devido às temperaturas baixas.

Portugal vai estar sob aviso amarelo até domingo, devido ao frio. Os distritos do continente vão estar sob aviso amarelo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima até às 6h do próximo dia 29 de janeiro.

Ao longo desta semana têm sido vários os avisos amarelos emitidos pelo IPMA para a maioria dos distritos portugueses.

No sábado, a previsão é de que todo o país esteja sob aviso amarelo, o terceiro menos grave da escala, com a nova descida nas temperaturas mínimas que em algumas regiões serão negativas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -4ºC (em Bragança e Guarda) e -1ºC em Viseu e os 5ºC, em Faro. No resto do país, oscilarão entre os 0ºC e os 3ºC. Já as máximas não irão além dos 13ºC no litoral, ficando abaixo dos 10ºC no interior norte do país. Na Guarda, será apenas de 4ºC.

Esta quinta-feira, o frio também será intenso, com temperaturas mínimas a oscilar entre os -4ºC (em Bragança, Viseu e Guarda) e os 5ºC (em Faro e Lisboa) e máximas entre os 4ºC (na Guarda) e os 15ºC (em Faro).

Autarquias ativam plano para proteger pessoas sem-abrigo do frio

A Câmara de Lisboa ativou na terça-feira às 18h o plano de contingência para proteger as pessoas sem-abrigo do frio, que contempla a abertura de locais de apoio e a distribuição de comida e agasalhos.



O plano de apoio da capital inclui sete pontos de concentração e a disponibilização do Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco para acolher o Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo (DIAPSSA), assim como a distribuição de refeições quentes, alimentos e agasalhos.

Durante a vigência do plano, que vigora até domingo, também as estações de metro do Rossio, Santa Apolónia e Oriente permanecerão abertas à população em situação de sem-abrigo, das 23h às 06h30.

No Porto, a câmara municipal anunciou na quarta-feira que as equipas de rua iriam ser reforçadas, para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo devido à vaga de frio, apesar de estar previsto que o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo do NPISA Porto – Vaga de Frio 2023 só seja ativado com temperaturas mínimas abaixo dos 3ºC, durante três dias consecutivos, segundo a autarquia.



A sul, em Évora, a autarquia ativou, até ao próximo domingo, o plano de contingência para o tempo frio na quarta-feira, para apoiar as 27 pessoas que “vivem na rua ou vivem em condições muito precárias” em termos habitacionais identificadas no concelho.

O plano prevê a distribuição de agasalhos, alimentação e bebidas quentes município.

Além destes apoios, estão previstas outras ajudas, como a abertura de um espaço do município para o acolhimento de pessoas sem-abrigo.

Cuidados a ter com o tempo frio e atenção a populações vulneráveis

Devido à situação meteorológica e à temperaturas particularmente frias durante esta semana, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para os potenciais riscos, nomeadamente “intoxicações por inalação de gases, devido a inadequada ventilação em habitações onde se utilizem aquecimentos como lareiras e braseiras”, assim como para incêndios devido à “má utilização de lareiras e braseiras ou de avarias em circuitos elétricos”.

A ANEPC pede igualmente especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-abrigo, para o piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo e aumento do risco associado ao tráfego rodoviário, quer pela queda de neve nas vias, quer pela formação de gelo.

O organismo apela, por isso, à adoção de comportamentos adequados, nomeadamente evitar a exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura, usar várias camadas de roupa, folgada e adaptada à temperatura ambiente, proteger as extremidades do corpo e usar calçado quente e antiderrapante, bem como consumir sopas e bebidas quentes.

(Com Lusa)

