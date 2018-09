Frederico Varandas foi eleito este sábado presidente do Sporting, o 43° da história dos 'leões', sucedendo a Bruno de Carvalho, o único presidente destituído na história do clube leonino.

Frederico Varandas é o novo presidente do Sporting

Frederico Varandas foi eleito este sábado presidente do Sporting, o 43° da história dos 'leões', sucedendo a Bruno de Carvalho, o único presidente destituído na história do clube leonino.

O antigo elemento do departamento médico leonino nos últimos sete anos alcançou 43,46 por cento dos sufrágios na votação mais concorrida da história do clube de Alvalade, que contou com os votos de 22.510 sócios.



O candidato pela Lista D bateu a concorrência dos outros cinco adversários, com João Benedito a terminar em segundo no número de votos.

Com a eleição de Varandas, que foi o primeiro a assumir a candidatura à sucessão de Bruno de Carvalho, o advogado Rogério Alves assume a presidência da Mesa da Assembleia Geral do clube, enquanto o juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.



Durante a campanha, o médico anunciou a integração na estrutura diretiva do clube dos antigos futebolistas Hugo Viana e Beto.

A ligação emocional de Frederico Varandas ao Sporting é anterior à ligação profissional. Quando era criança, fez ginástica no Sporting e também fez parte da claque Juventude Leonina durante a adolescência, é atualmente capitão do Exército e começou a trabalhar no Vitória de Setúbal em 2007.



As eleições de sábado asseguraram um novo recorde de votantes com 22.510, de acordo com as informações divulgadas pela Mesa da Assembleia Geral (MAG). Em termos presenciais votaram 19.159, algo que permitia já superar o anterior máximo (18.755), mas ainda foram acrescentado 3.351 votos por correspondência.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.