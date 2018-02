Um antigo responsável pelo contra-terrorismo no SIS terá vendido informações secretas aos russos a troco de dinheiro. Uma história que mete esoterismo, aventais e mulheres da noite.



Por Nuno Ramos de Almeida

O espião Frederico Carvalhão Gil foi condenado, na semana passada, a sete anos e quatro meses de prisão pelos crimes de espionagem e corrupção passiva para ato ilícito. O acusado vai recorrer da sentença e garante que os 10 mil euros recebidos de um agente secreto russo estavam “relacionados com o negócio de azeite”, que acordara com o russo Sergey Nicolaevich Pozdnyakov, ignorando que fosse dos serviços secretos russos.

“Para mim, era um homem de negócios russo, um empresário, que conheci acidentalmente e com o qual encontrei uma oportunidade de negócio”, explica o espião à TVI24 , garantindo que “se, em algum momento, tivesse suspeitado que as intenções dele fossem outras, tinha comunicado imediatamente ao serviço”.

Carvalhão Gil foi preso em Itália depois de um encontro em que terá vendido segredos a um espião russo. A polícia deteve-os de imediato e depois encontrou na posse do espião russo uma folha A4 com a seguinte frase: “Declaro recebi [sic] 10.000 (dez mil euros), 21 de Maio de 2016 – Francisco”. O russo tinha também notas manuscritas com informações “profissionais e pessoais” sobre “um ex-ministro da República Portuguesa, dois funcionários do Serviço de Informações de Segurança, um ex-diretor deste mesmo serviço, bem como um terceiro indivíduo que não se mostra ligado aos Serviços”. Entre elas há dados de um diretor adjunto da secreta portuguesa.

Já na posse do português estava um saco plástico branco fechado, tendo no interior uma garrafa de whisky da Marca Haig Club e 10 mil euros, em notas de 100, fechados num envelope de papel. O espião português tinha ainda 19 fotocópias, entre elas cinco folhas em língua inglesa, com a parte inferior rasgada, e “aparentemente classificadas Nato Confidencial”.

Tratava-se de dados relacionados com ciber-ataques e segurança energética. Temas: “challenges risks and threats to the Nato members states energy security”; “terrorist and Piracy threats to critical energy flows”; “cyber attacks against critical energy infrastructure”; “stability of Nato suppliers and transit countries”; e “economic risks for Nato energy flows”.

Os inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ) vasculharam-lhe também os dois apartamentos onde vivia em Portugal. Entre as centenas de documentos confidenciais e um sem fim de anotações soltas, inúmeros telemóveis, ’pens’, computadores e 36.400 euros distribuídos por envelopes, a PJ apreendeu-lhe também um CD identificado como “Rito francês cultura maçónica”. Entre as sete contas de e-mails pessoais registadas pelos investigadores, uma delas. domiciliada num servidor russo, era bifanasvendasnovas@gmail.com.

No processo, o Ministério Público afirma que Carvalhão Gil foi recrutado pelo Serviço Externo da Federação Russa (SVR) para, a troco de pagamento de quantias em dinheiro, prestar informações cobertas pelo segredo de Estado às quais tinha acesso devido às suas funções, indica a Lusa.

Aventais e mulheres da noite

Frederico Manuel Carvalhão Gil, nascido na Aldeia de Souto, Covilhã, licenciado em Filosofia, mas com um gosto particular pelo esoterismo. Foi um dos primeiros espiões portugueses do SIS e chegou a ser responsável pelo departamento anti-terrorista desses serviços nos anos 90. Tinha apenas 28 anos quando fez o 2º curso de formação, em 1987, e entrou no recém-criado Serviço de Informações de Segurança (SIS).

Poucos anos depois, seria recrutado pela Loja V Império nº 525 (depois nº 8), do Distrito de Portugal da Grande Loja Nacional Francesa. Passou para o Grande Oriente Lusitano, no qual chegou a frequentar a loja Europa com Neiva da Cruz, nomeado diretor do SIS em 2014.

Especialista em criminalidade organizada e contraterrorismo, Carvalhão Gil fez quase toda a carreira no submundo da noite de Lisboa. Após o divórcio da mulher, com quem tem dois filhos, aumentou a apetência por este mundo: conheceu num dos bares uma mulher georgiana que chegou a levar consigo para Israel, quando se deslocou a este país para formação na Mossad. O facto valeu-lhe sanção do SIS que, em consequência do seu tipo de vida, o retirou do setor operacional, passando-o para a análise de informação.

O outro caso



Só nos anos 90 houve outro caso de um espião português preso. Mário Correia da Cunha, da DINFO (serviços secretos militares portugueses), foi preso por se descobrir que recrutou mercenários para os GAL (Grupos Antiterroristas de Libertação, que atentavam contra membros e simpatizantes da ETA). Dois dos recrutados atacaram no País Basco francês, Baiona e Saint-Jean-de-Luz, ferindo várias pessoas, entre as quais uma criança de sete anos.





