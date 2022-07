O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Coa , disse o presidente da câmara.

Foz Coa. Piloto morre em queda de avião durante combate a incêndio

“O óbito do foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero Instituto Nacional de Emergência Médica(INEM). O corpo do piloto ficou carbonizado e o avião anfíbio completamente destruído, não se conseguindo conseguindo identificar o modelo, mas tudo indica que se trata de um Fire Boss" , disse João Paulo Sousa.



De acordo com o comandante Nacional de Proteção Civil, André Fernandes,já foram enviados meios para o local, nomeadamente um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, meios de busca e salvamento da Força Aérea, meios dos bombeiros dos distritos da Guarda e de Bragança, elementos da Polícia Marítima, além de um helicóptero de coordenação da Proteção Civil.

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou a morte do piloto. “Foi com grande consternação que tomei conhecimento do falecimento do piloto que operava uma aeronave que caiu esta tarde no combate ao incêndio em Torre de Moncorvo. Endereço as mais sentidas condolências à família e amigos”, pode ler-se na publicação no Twitter.



O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários vai mobilizar equipas de investigação de maneira a estar no local ao nascer do dia de amanhã.

