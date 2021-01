As eleições presidenciais deste domingo acontecem num momento em que Portugal regista uma aumento de casos e mortes por covid-19 sem precedentes. As medidas sanitárias, que já fazem parte do quotidiano, marcaram também o ato eleitoral.

Fotos. Votar em tempos de pandemia

Desinfetante, luvas, máscaras, distância de segurança foram os já habituais adereços da pandemia. Veja as fotos.

26 Urna numa escola em Benfica, Lisboa. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Urna numa escola em Benfica, Lisboa. Foto: AFP Uma mulher dispõe de desinfetante de mãos numa escola em Benfica, Lisboa, aos eleitores. Foto: AFP O primeiro-ministro português, António Costa, na fila para votar, com respeito pelo distanciamento físico. Foto: AFP António Costa após exercer o seu direito de voto. Foto: AFP Foto: AFP A candidata às eleições presidenciais de 2021, Ana Gomes, votou na escola secundária de Cascais. Foto: Lusa Foto: AFP A candidata às eleições presidenciais, Marisa Matias, votou em Coimbra. Foto: Lusa Eleitores à espera para votar em Pirescoxe, perto de Lisboa. Foto: Lusa Foto: AFP O atual Presidente e também candidato Marcelo Rebelo de Sousa desinfeta as mãos após colocar o boletim do voto na urna, em Lisboa. Foto: AFP Mesa de voto no Parque das Nações, em Lisboa. Foto: AFP Eleitora após votar no Parque das Nações, em Lisboa. Foto: AFP André Ventura, o candidato do Chega, da extrema-direita, votou este domingo no Parque das Nações, em Lisboa. Foto: AFP Foto: AFP O candidato Vitorino Silva na Junta de Freguesia de Rans, em Penafiel, a exercer o seu direito de voto. Foto: Lusa Mesa de voto no Parque das Nações, Lisboa. Foto: AFP Parques das Nações, LIsboa. Foto: AFP Parques das Nações, LIsboa. Foto: AFP O candidato às eleições presidenciais de 2021 pelo Partido Comunista Português, João Ferreira, votou na escola secundária do Lumiar, em Lisboa. Foto: Lusa Um elemento de uma mesa de voto em Telheiras, Lisboa, utiliza luvas para manobrar os boletins de voto. Foto: AFP Mesa de voto, em Telheiras, Lisboa. Foto: AFP Trabalhadora desinfeta uma mesa de voto em Telheiras, Lisboa. Foto: AFP Mesa de voto em Celorico de Basto. Foto: AFP Desinfeção das mesas de voto em Telheiras, Lisboa. Foto: AFP O candidato às eleições presidenciais de 2021, apoiado pelo partido Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, votou na Universidade Católica do Porto. Foto: Lusa

(Fotogaleria atualizada às 19:55)

