Fotos. Porto e Lisboa, duas cidades quase desertas devido ao coronavírus

Catarina OSÓRIO Já há cerca de 250 casos de infeção pelo Covid-19 em Portugal.

Respondendo ao apelo do primeiro-ministro português António Costa, os portugueses têm permanecido em casa para conter a propagação do coronavírus Covid-19 que já fez mais de 200 infetados no país.

As escolas, as universidades, as creches e as atividades de tempos livres estão encerradas a partir de hoje, 16 de março, uma medida que está prevista ser reavaliada a 9 de abril.



Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Apesar do presidente da Câmara Municipal do Porto ter ordenado o encerramento das esplanadas da cidade, no domingo ainda havia vários espaços em funcionamento no centro da cidade Foto: Lusa O presidente da Câmara Municipal do Porto ordenou o encerramento das esplanadas da cidade devido ao surto de coronavírus (Covid-19). Foto: Lusa A rua dos Clérigos, uma das ruas com maior movimento aos sábados à noite na baixa do Porto, que dá acesso à zona dos bares e das discotecas, sem gente. Foto: Lusa Ribeira do Porto no domingo à noite, uma das zonas de grande concentração de bares e de restaurantes no Porto, praticamente sem gente devido ao surto de coronavírus (Covid-19), no dia em que o governo ordenou o encerramento dos bares às 21h00. Foto: Lusa Ribeira do Porto no domingo à noite, uma das zonas de grande concentração de bares e de restaurantes no Porto, praticamente sem gente devido ao surto de coronavírus (Covid-19), no dia em que o governo ordenou o encerramento dos bares às 21h00. Foto: Lusa Ribeira do Porto no domingo à noite, uma das zonas de grande concentração de bares e de restaurantes no Porto, praticamente sem gente devido ao surto de coronavírus (Covid-19), no dia em que o governo ordenou o encerramento dos bares às 21h00. Foto: Lusa Ribeira do Porto no domingo à noite, uma das zonas de grande concentração de bares e de restaurantes no Porto, praticamente sem gente devido ao surto de coronavírus (Covid-19), no dia em que o governo ordenou o encerramento dos bares às 21h00. Foto: Lusa Casa da Música, uma das principais salas de concertos do Porto, foi encerrada devido ao surto. Foto: Lusa Avenida dos Aliados, o local mais emblemático da baixa do Porto, praticamente sem gente devido ao surto de coronavírus (Covid-19). Foto: Lusa Ribeira do Porto no domingo à noite, uma das zonas de grande concentração de bares e de restaurantes no Porto, praticamente sem gente devido ao surto de coronavírus (Covid-19), no dia em que o governo ordenou o encerramento dos bares às 21h00. Foto: Lusa Zona das “Galerias”, um dos locais da “movida” portuense com grande concentração de bares e de discotecas, sem gente devido ao surto de coronavírus (Covid-19), no dia em que o Governo ordenou o encerramento dos bares às 21h00. Foto: Lusa O movimento na rua Galeria de Paris, no Porto, reduziu drasticamente. Foto: Lusa Ruas praticamente sem gente no Cais do Sodré, em Lisboa, durante o fim de semana. Foto: Lusa Ruas praticamente sem gente no Cais do Sodré, em Lisboa, durante o fim de semana. Foto: Lusa Ruas praticamente sem gente no Cais do Sodré, em Lisboa, durante o fim de semana. Foto: Lusa O movimento nas ruas da baixa lisboeta teve uma redução significativa após o encerramento de bares e cafés e o apelo do primeiro-ministro António Costa para as pessoas permanecerem em casa. Foto: Lusa O movimento nas ruas da baixa lisboeta teve uma redução significativa após o encerramento de bares e cafés e o apelo do primeiro-ministro António Costa para as pessoas permanecerem em casa. Foto: Lusa Ruas com pouca gente devido ao surto de coronavírus (Covid-19), no largo do Camões, em Lisboa. Foto: Lusa A Praça do Comércio em Lisboa, um dos pontos turísticos da capital, encontra-se quase deserta. Foto: Lusa Alguns turistas utilizam máscaras de proteção enquanto passeiam pela capital. Foto: Lusa Utentes protegidos com máscaras aguardam a chegada de um transporte público, em Lisboa. Foto: Lusa LUSA Equipas de desinfeção limpam as carruagens no Metro de Lisboa, após o número de casos de infetados pelo Covid-19 ter aumentado no fim de semana. Foto: Lusa Uma mensagem numa farmácia no centro de Lisboa, a alertar para o esgotamento do stock de máscaras, luvas e álcool. Foto: Lusa O Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, encontra-se encerrado ao público. Foto: Lusa

Este domingo, 15 de março, António Costa anunciou também que Portugal e Espanha vão limitar a circulação na fronteira terrestre comum a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços por causa da pandemia da Covid-19. As fronteiras ficarão fechadas para viagens turísticas e de lazer.



Tal como Portugal, também o Luxemburgo adotou as mesmas medidas, mas apenas entre 16 e 27 de março. O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, ordenou também o encerramento de lojas, bares, cafés e restaurantes. Apenas os estabelecimentos essenciais à população poderão ficar abertos como supermercados, talhos, fornecedores, bancos e farmácias.

Em Portugal há 245 infetados, 139 internados e 18 doentes em cuidados intensivos, oito dos quais em estado crítico. Já há três casos de total recuperação. Segundo o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) mais de 50 médicos estão infetados com o novo coronavírus e mais de 150 em quarentena. A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou que há casos mas não avançou números concretos.

