O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os Grão-Duques no Palácio Nacional da Ajuda para um jantar de gala esta quarta-feira. Veja as imagens.

Visita a Portugal

Fotos. Grão-Duques e Marcelo em jantar de gala, ao som do fado

Marc THILL O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os Grão-Duques, Henri e Maria Teresa, no Palácio Nacional da Ajuda para um jantar de gala esta quarta-feira. Veja as imagens.

Nenhuma visita de estado fica completa sem um jantar de gala, fraque e vestidos de festa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu o casal grão-ducal no Palácio Nacional da Ajuda na quarta-feira à noite, no primeiro dia da visita do casal a Portugal. Entre outros convidados estiveram ainda vários ministros dos Governos do Luxemburgo e de Portugal.

O edifício, que chegou a ser a residência oficial da família real na segunda metade do século XIX, inclui uma decoração de interiores vasta e uma importante coleção de arte. Depois do jantar, houve fado. Veja as imagens:

