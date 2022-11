Esta terça-feira, várias zonas do litoral centro e norte do país foram afetadas pelo mau tempo. Em Lisboa, um mini-tornado destruiu a cobertura do armazém do banco alimentar.

Fotos. Chuva intensa, ventos e mini-tornados causam estragos em Portugal

Chuva, agitação marítima e ventos fortes. Esta terça-feira, o mau tempo deixou um rasto de destruição por várias zonas de Portugal, incluindo a capital, Lisboa, onde se registaram inundações e até um mini-tornado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a zona de Alcântara foi afetada por "um tornado de fraca intensidade".

Patrícia Marques, meteorologista de serviço, explicou à Lusa ter-se tratado de "uma supercélula, que passou com bastante atividade e fez um movimento rotacional que terá resultado na imagem semelhante a um funil".

O "fenómeno de vento extremo" foi detetado pelos dados de radar do IPMA e teve "curta duração no tempo", mas mesmo assim houve quem conseguisse captar os seu trajeto, como foi o caso de Afonso Reis Cabral. Residente naquela zona da cidade, o escritor publicou um vídeo onde se vê o mini-tornado a passar pela zona de Alcântara e a levantar alguns pedaços de cobertura de edifícios.

Um dos edifícios afetados foi o armazém do Banco Alimentar Contra a Fome, localizado na Avenida de Ceuta, naquela parte da cidade, que ficou danificado, tendo parte da cobertura voado para a linha de comboio, indicou à Lusa, Margarida Castro Martins, diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa.



O vento e a chuva fortes provocaram, sobretudo, inundações em espaços públicos e privados, "inúmeras arvores caídas" e "muitas viaturas danificadas", acrescentou.

Banco Alimentar, Alcântara. Foto: Facebook de Afonso Reis Cabral

Ontem, na sua página do Facebook, a Junta de Freguesia de Alcântara dizia que a zona tinha sido atingida, ao início da tarde, "por um fenómeno natural que provocou diversos danos materiais em veículos e habitações, afetados por detritos de destroços e queda de árvores". "Felizmente, não há registo de feridos", acrescentava a publicação.



Além de Alcântara, onde foram registadas 18 ocorrências, em Lisboa, a freguesia de Alvalade foi outra das mais afetadas, com 12 ocorrências registadas.

Foto: Junta de Freguesia de Alcântara

Segundo Margarida Castro Martins, até ao início da noite de ontem não havia indicação de pessoas desalojadas.

Mais de 180 ocorrências em todo o país

No total, foram registadas 182 ocorrências em Portugal continental, durante a tarde de terça-feira, devido à chuva forte e ao vento. O litoral, sobretudo os distritos de Lisboa, Porto e Aveiro foram os mais afetados, mas houve fenómenos climatéricos pontuais de maior intensidade noutros distritos.

Segundo disse à Lusa o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), essas ocorrências traduziram-se sobretudo em "inundações na via pública e nas zonas peri-urbanas com quedas de árvores".

Na Marinha Grande, distrito de Leiria, um evento semelhante ao de Alcântara, ocorrido durante a manhã, provocou vários estragos.

"Houve ainda o registo de uma ocorrência de um fenómeno extremo de vento, a meio da manhã, cerca das 10h50, na Marinha Grande, que levou à queda de várias árvores, danos em 14 veículos e uma estrutura metálica que voou e danificou linhas de alta tensão, o que levou à intervenção da E-Redes", explicou o comandante da Proteção Civil.

Segundo o responsável, os veículos foram afetados por detritos de destroços e quedas de árvores.

(Com Lusa)

