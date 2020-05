Muitos foram os devotos de Nossa Senhora que esta manhã estiveram no Santuário, fechado durante o confinamento. Alguns esqueceram o distanciamento social. Veja as imagens.

Fotogaleria. Peregrinos regressam ao Santuário de Fátima

O Santuário de Fátima vai associar-se à iniciativa do papa Francisco de rezar o Santo Rosário neste sábado à tarde, em todos os continentes, para assinalar o mês de Maria e pedir consolação para enfrentar a pandemia provocada pela covid-19.

A iniciativa vai decorrer na Capelinha das Aparições às 16h30 e será presidida pelo reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, seguindo o guião proposto pelo papa. Mas esta manhã, muitos peregrinos já se encontravam no Santuário, regressando a este local tão especial para os católicos, depois dos meses de confinamento. Veja as imagens.

LUSA





LUSA





LUSA





LUSA





LUSA





LUSA





