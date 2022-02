Todo o território de Portugal continental está em situação de seca, com o interior e sul do país a serem afetados de forma mais severa e extrema. Até ai final de fevereiro não há previsão de que o cenário se inverta.

Fotogaleria. O efeito desolador da seca em Portugal

Portugal está em seca meteorológica desde novembro de 2021 e a situação tem-se agravado. Com o inverno já a meio e sem uma gota de chuva a cair do céu, os caudais das barragens descem para níveis preocupantes expondo uma paisagem desoladora, que é mais comum, apesar de tudo, no verão do que durante a estação mais fria do ano.

A seca atinge todo o território nacional, de norte a sul, e os agricultores fazem contas à vida, sem água para regar as culturas ou os pastos que alimentam os gado. Há produtores das Beiras e da Serra da Estrela que estão mesmo a vender os seus animais por falta de alimento.

Algumas autarquias também tomaram medidas para tentar conter os efeitos da seca. A Câmara de Vila Nova de Famalicão, por exemplo, desativou todos os sistemas de rega automáticos do concelho que estão sob gestão do município. Em Boticas, distrito de Vila Real, a Proteção Civil encheu o depósito de água que serve a aldeia de Valdegas, uma situação inédita no inverno neste concelho, noticia a Lusa.

Em janeiro, refere a atualização mais recente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, houve um aumento significativo da área e da intensidade da situação de seca. Todo o território continental português estava em seca nesse mês, com 1% em seca fraca - na zona do Minho; 54% em seca moderada - sobretudo Norte, Centro e partes dos distritos de Santarém, Évora e Portalegre; 34% em seca severa - zona Oeste, sul do distrito de Santarém, zonas mais interiores do Alto Alentejo, parte da península de Setúbal e dos distritos de Beja e Faro; e 11% em seca extrema - metade dos distritos de Setúbal e Beja e quase toda a região do Algarve.

Em fevereiro não se preveem grandes alterações. O boletim de 27 de janeiro do IPMA avançava que seria "muito provável o agravamento da situação de seca meteorológica no final de fevereiro, em todo o território do continente".

"Para a situação de seca diminuir significativamente ou mesmo cessar no mês de fevereiro, seria necessário que nas regiões do Norte e Centro ocorressem quantidades de precipitação superiores a 200/250 mm e na região Sul superiores a 150 mm, situação que somente ocorre em 20% dos anos", diz o instituto de meteorologia.

Enquanto não chove, as imagens da seca no país mostram um cenário preocupante, lembrando como Portugal está cada vez mais exposto a eventos climatéricos extremos.

