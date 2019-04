Esta quinta-feira, centenas de pessoas saíram às ruas de Braga para assistir à procissão "Ecce Homo", que evoca o julgamento de Jesus Cristo. Esta procissão é um dos cortejos religiosos da Semana Santa em Braga, uma das principais atrações turísticas da cidade.

Portugal 12

Fotogaleria. Farricocos e fogaréus voltam a encher as ruas de Braga

Esta quinta-feira, centenas de pessoas saíram às ruas de Braga para assistir à procissão "Ecce Homo", que evoca o julgamento de Jesus Cristo. Esta procissão é um dos cortejos religiosos da Semana Santa em Braga, uma das principais atrações turísticas da cidade.

Começaram na Igreja da Misericórdia. Desceram pela Rua D. Diogo de Sousa até passar por baixo do Arco da Porta Nova. Farricocos, fogaréus - vestidos de negro e com o rosto coberto - e figurinos, seguidos pelo olhar de centenas de pessoas, deram vida à emblemática procissão do “Ecce Homo”. "Esta procissão é importante pelo que ela simboliza que é a prisão de Jesus Cristo", conta Jorge Santos, mesário da Santa Casa da Misericórdia de Braga, ao JN. "Remete-nos ao pedido de perdão e à esperança de obter a reconciliação para com Jesus".

A procissão - também conhecida pelo nome "Senhor da Cana Verde" - começou esta quinta-feira, pelas 21h30, ao som das matracas e do cheiro das pinhas a arder nos cestos dos farricocos e fogaréus, que caminharam descalços. Organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Braga, este cortejo religioso contou com mais de 600 figurantes. "É uma mais valia para o turismo mas nós queremos que seja mais qualquer coisa", conta Jorge Santos. "Que ponha as pessoas a fazer uma introspeção para olharem para outros valores".

Veja as imagens.

12 Foto: Hugo Delgado/LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA Foto: Hugo Delgado/LUSA