Fotogaleria. Centenas na Porta Nigra para homenagear as vítimas do "pior dia a seguir à II Guerra"

Teresa CAMARÃO Além das figuras institucionais, centenas de pessoas já passaram pelo monumento emblemático da cidade alemã. Desde as 10h que as homenagens se repetem.

De forma praticamente espontânea o memorial às cinco vítimas do episódio que o Presidente da Câmara da cidade disse tratar-se do "pior desde a II Guerra Mundial, começou a nascer ainda na noite desta terça-feira. Em choque, a cidade reagiu com velas. Há flores espalhadas pelo chão logo à frente de um dos monumentos mais emblemáticos da cidade mais antiga da Alemanha.

Centenas fizeram questão de participar na homenagem que teve início por volta das 1oh da manhã, em frente à Porta Nigra. A primeira-ministra da Renânia-Palatinado, Malu Dreyer, e o Presidente da Câmara de Trier, Wolfram Leibe , também participaram no momento. As homenagens estendem-se até à praça central onde a cidade costuma realizar o tradicional mercado de Natal. Consumida pelo choque, Trier entregou-se à tarefa de homenagear os mortos e cuidar dos feridos.

