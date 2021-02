Com Portugal a ser um dos países mais afetados pela pandemia nas últimas semanas, como se trata dos mortos?

Foto-reportagem. O distanciamento da morte no frio do último adeus

Com 303 mortes por covid-19 registados no domingo, Portugal tem sido um dos países mais afetados pela pandemia nas últimas semanas, tendo batido recordes no número de mortes e de novos casos diários. Na semana passada, o país Portugal ultrapassou as 300 mortes diárias por covid-19, um novo máximo desde o início da pandemia. De acordo com os dados avançados pelo Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) em Portugal, janeiro de 2021 foi o mês que somou mais mortos nos últimos 12 anos, com 19.452 óbitos e quase todos os dias se bateram novos máximos. Veja a foto-reportagem:

18 Funcionários de uma agência funerária e familiares de uma vítima de covid-19, despedem-se no parque de estacionamento do Crematório de Rio de Mouro, em Sintra, a 29 de janeiro de 2021. Foto: Lusa

Nos casos covid-19 os funerais são realizados com a maior brevidade possível, o corpo viaja preferencialmente do local de óbito para o cemitério ou crematório, não havendo velório. O número de familiares que pode participar é muito restrito – por vezes apenas um padre e os funcionários da funerária estão presentes.

As funerárias dispõem de meios para desinfetar o material e as viaturas têm de ser devidamente higienizadas depois do serviço – medidas concertadas com a Direção Geral de Saúde – de modo a garantir a segurança de todos os que trabalham nesta nova realidade.

