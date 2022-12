Pessoas retidas em habitações, inundações, vias cortadas e o apelo às populações para ficarem em casa dominam o cenário da capital e arredores depois de uma noite de temporal.

Fortes chuvas voltam a lançar o caos na área metropolitana de Lisboa

Depois de uma noite de chuvas fortes, várias cidades portuguesas voltaram a acordar num cenário do caos. A Proteção Civil tinha alertado na segunda-feira para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que já estavam sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As autoridades pediram aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou só durante a noite 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal.

Tal como aconteceu há cerca de uma semana, o distrito de Lisboa foi novamente o mais afetado pela intempérie, em especial a capital. A Câmara Municipal de Lisboa emitiu ainda durante a madrugada alerta vermelho e apelou à população para evitar saídas de casa.

8 Inundações em Alcântara (Lisboa) e Algés (Oeiras). Foto: LUSA

"Em consequência do mau tempo que se faz sentir, a cidade encontra-se com várias limitações de mobilidade. Para a segurança de todos, a CML apela a que fique em casa e evite deslocações", refere o apelo.

Num ponto de situação feito pelas 7h, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, afirmou não existir registo nem de vítimas nem de desalojados.

Pessoas retidas em casa e retiradas para centros de acolhimento

No entanto, oito pessoas foram hoje acolhidas num centro de acolhimento temporário criado pelo município de Loures na sequência do mau tempo, depois de durante a noite as suas casas terem ficado "sem condições de habitabilidade", segundo o presidente da Câmara.

Em declarações à Lusa ao início da manhã, Ricardo Leão referiu que as pessoas que pernoitaram no centro - criado na quinta-feira (dia 8), após uma primeira noite de chuvas fortes e inundações – tiveram problemas nas suas habitações entre a noite de segunda-feira e a madrugada de hoje, ou seja, o grupo não inclui moradores acolhidos no local durante a semana passada, que entretanto "arranjaram soluções" habitacionais.

No concelho do Seixal, distrito de Setúbal, dezassete pessoas ficaram desalojadas depois de as suas habitações terem sido inundadas na sequência da forte precipitação, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Quatro habitações ficaram inundadas na zona do Muxito, entre a Cruz de Pau e a baixa de Corroios.

Segundo o CDOS, no distrito de Setúbal foram registadas 196 ocorrências, com especial incidência nos concelhos de Almada e Seixal.



Ao longo desta manhã foram surgindo também relatos de pessoas retidas nas suas casas. Dezasseis pessoas foram retiradas das suas habitações e outras seis de um supermercado em Alcântara, Lisboa, na sequência de inundações devido ao mau tempo, disse à agência Lusa Davide Amado, o presidente da Junta de Freguesia daquela que é uma das zonas mais afetadas da capital.

O mau tempo que se fez sentir esta madrugada provocou inundações em Lisboa, e está a afetar a circulação rodoviária na capital, 13 de dezembro de 2022. A proteção civil nacional apelou hoje aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo. Foto: Lusa





"Dezasseis pessoas foram retiradas das suas habitações e seis do Pingo Doce na Rua Rodrigues Faria cerca das 5h30", afirmou à Lusa o autarca.

De acordo com o presidente da junta, apenas uma das pessoas retiradas foi transportada ao hospital por precaução.

Esta manhã, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa também referiu, em declarações à CNN, ter havido uma situação de "aluimento de terras" na zona do Lumiar que reteve 10 pessoas dentro das suas habitações. "Estão pessoas dentro de casa, estamos em contacto mas vamos ter de as retirar e elas neste momento não conseguem sair de casa", explicou, garantindo que as pessoas "estão bem".

Vias intransitáveis e transportes públicos condicionados

As consequências do mau tempo manifestaram-se também em fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que já obrigaram ao corte de dezenas de vias, e nos concelhos limítrofes como Oeiras e Loures, perturbando igualmente o normal funcionamento dos transportes públicos.

A estação de comboios de Algés, em Oeiras, foi encerrada, assim como a estação do metropolitano de Chelas, na zona oriental de Lisboa. Os problemas de circulação estenderam-se à zona ribeirinha desse lado da cidade, entre Chelas e o Beato.

A circulação em várias vias e troços das Linhas do Norte, Sintra e de Cascais foi suspensa devido ao mau tempo.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal adiantou que a circulação na Linha ferroviária do Norte foi suspensa nas quatro vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca e na Linha de Sintra nas vias A e D entre Campolide e Alcântara-Terra, devido a inundação.

Também o acesso à Ponte 25 de Abril pela avenida de Ceuta, em Alcântara, foi cortado. Segundo noticia a Lusa, a proteção civil assume que com os picos de precipitação demore a escoar a água da chuva e pede cuidados redobrados a quem tem mesmo que circular por causa dos lençóis de água.

Os principais acessos a Lisboa e dentro da capital estão "bastante condicionados", com cortes pontuais em várias vias.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá também conta de várias estradas cortadas em Loures, Odivelas e Torres Vedras.



Escolas abertas mas com opção de fecho

Nas declarações à CNN, esta manhã, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, avançou que foram registadas mais de 300 ocorrências no concelho, mas garantiu que os habitantes da cidade podem sentir-se "seguros", sublinhando os trabalhos das equipas de intervenção autárquica. Ainda assim, reforçou o apelo para que os cidadãos evitem ao máximo a circulação na capital, admitindo o fecho de algumas escolas.



"Penso que cabe a cada escola sentir e ver se tem pessoal ou não para poder estar hoje em funcionamento. Falei com a secretária de Estado da Proteção Civil e a opinião do governo, a opinião nacional que me foi transmitida é que naquele momento não era ainda necessário estar a fechar as escolas". Neste momento, as escolas que tiverem de fechar, "fechem se for necessário, mas não de uma maneira formal", disse, acrescentando estar em contacto com os presidentes das Juntas de Freguesia para acompanhar a situação.

O mau tempo deverá manter-se até quarta-feira e esta terça-feira o IPMA colocou todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Bragança sob aviso laranja, devido a precipitação forte. Ao longo do dia preveem-se melhorias e a passagem para aviso amarelo.

(Com Lusa)

