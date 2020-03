O sismo de 5.3 na escala de Richter foi sentido perto das 21 horas esta noite na Madeira.

Forte abalo sentido na Madeira

O sismo de 5.3 na escala de Richter foi sentido perto das 21 horas esta noite na Madeira.

Um tremor de terra de 5.3 na escala de Richter foi sentido perto das 21 horas de hoje na Madeira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo ocorreu às 20h58 no mar a Sudoeste das ilhas Desertas, tendo atingido a magnitude de 5.3 na escala de Richter.

O DN Madeira noticia que o abalo provocou a apreensão de milhares de pessoas, muitas das quais abandonaram as casas e prédios onde se encontravam, aguardando na rua por indicações das autoridades, temendo o surgimento de eventuais réplicas.

O mesmo jornal revelou que o sismo foi de tal ordem que muitos dos madeirenses não têm memória de algum registo semelhante e lembrou que um abalo desta magnitude pode provocar danos relevantes em edifícios mal concebidos e em zonas restritas, provocando apenas danos ligeiros em edifícios mais sólidos e bem estruturados.

Até ao momento não há informações de feridos ou de quaisquer danos materiais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.