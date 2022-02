Quem tiver certificado de vacinação válido já não precisa de teste negativo para viajar para Portugal, mas o preenchimento eletrónico do formulário de localização de passageiro continua a ser obrigatório e as multas são pesadas para passageiros e companhias aéreas que não cumpram.

Formulário de localização de passageiro continua obrigatório e há multas para quem não preencher

Ana TOMÁS Quem tiver certificado de vacinação válido já não precisa de teste negativo para viajar para Portugal, mas o preenchimento eletrónico do formulário de localização de passageiro continua a ser obrigatório e as multas são pesadas para passageiros e companhias aéreas que não cumpram.

A partir desta segunda-feira quem tiver certificado de vacinação válido (com a vacinação completa) já não precisa de apresentar um teste negativo adicional para viajar para Portugal. Apenas é necessário um dos três certificados digitais em vigor - ou vacinação, ou recuperação ou teste. No entanto, continua a ser obrigatório para todos os passageiros de voos, independentemente do tipo de certificado que apresentem, o preenchimento eletrónico do formulário de localização de passageiros.

A medida aplica-se não só a viagens com origem noutros países, mas também nas regiões autónomas portuguesas, refere o comunicado conjunto dos ministérios a Economia, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas, enviado hoje às redações.

"A respeito do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 105-A/2021, de 30 de novembro, que estabelece o regime do formulário de localização de passageiros (PLF), esclarece-se que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do mencionado diploma, o PLF deve ser preenchido por todos os passageiros de voos com destino ou escala em Portugal Continental, incluindo os passageiros de voos provenientes das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira", diz o texto.

O documento lembra que o formulário "deve ser preenchido eletronicamente", devendo este preenchimento ser feito logo "após a realização do check-in e antes da hora de embarque".

Os passageiros que não o preencherem ou as companhias aéreas que não o exijam incorrem em multas pesadas, que no primeiro caso podem ir até aos 800 euros e no segundo até aos 40 mil euros.

"O incumprimento das obrigações de apresentação e de verificação do preenchimento do PLF constitui contraordenação, sancionada com coima que pode variar entre os €20.000 e os €40.000, quando praticada pelas companhias aéreas ou pelas entidades responsáveis pela gestão dos respetivos aeroportos ou entre os €300 e os €800, quando praticada pelos passageiros", avisa o comunicado.

O Governo português justifica a manutenção deste procedimento com o facto do formulário permitir às autoridades de saúde, "com total respeito pelo regime da proteção de dados pessoais", fazer o rastreio de contactos de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2, interrompendo "precocemente, possíveis cadeias de transmissão".

O formulário de localização de passageiro deve ser preenchido no site "Clean&Safe" do Portal do Turismo.

