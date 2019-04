A Força Aérea portuguesa já lamentou o sucedido junto das autoridades finlandesas.

Força Aérea. Avião português entrou na Finlândia "inadvertidamente"

Uma aeronave da Força Aérea portuguesa, destacada na Polónia no âmbito de uma operação da NATO, entrou "inadvertidamente no espaço aéreo da Finlândia" cerca de 500 metros, após uma correção de rumo, anunciou hoje a Força Aérea portuguesa. A aeronave encontrava-se destacada na Polónia, no âmbito da operação Assurance Measures e "entrou inadvertidamente no espaço aéreo da Finlândia, ontem [segunda-feira] ao final da manhã", referiu a Força Aérea em comunicado.

Segundo a nota, a missão decorria no Mar Báltico, entre a Estónia e a Finlândia, quando a tripulação do P-3C CUP+ efetuou uma "correção de rumo e não conseguiu evitar que o raio de volta ultrapassasse em cerca de 0,3 milhas náuticas (500 metros) o limite do espaço aéreo daquele país".

A Força Aérea lamenta o sucedido, explicando que não se tratou de uma ação premeditada, mas sim de uma "consequência de uma manobra em voo". "Esta informação foi transmitida às autoridades finlandesas", lê-se ainda na nota.

O Ministério da Defesa da Finlândia anunciou ontem que um avião de vigilância português violou o seu espaço aéreo e contactou as autoridades portuguesas. Uma porta-voz da Defesa finlandesa, Niina Hyrsky, disse à imprensa que o incidente ocorreu na segunda-feira, às 06:00, a sudoeste da capital, Helsínquia. Hyrsky escusou-se a dar mais pormenores, afirmando que a situação já estava a ser investigada pela guarda costeira finlandesa.

O ministro da Defesa Nacional disse que a Força Aérea portuguesa e as autoridades finlandesas estão a investigar o caso em conjunto."A Finlândia é um país amigo e naturalmente que, se há qualquer dificuldade, qualquer problema, nós investigamos o assunto em conjunto", referiu João Gomes Cravinho aos jornalistas, à margem de uma conferência em Faro.

A Finlândia não é membro da NATO.

Lusa