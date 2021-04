A pandemia agravou a situação económica de muitos portugueses. Na capital, as consequências são visíveis. Associações falam em aumentos de 40% nos pedidos de apoio.

Fome na pandemia. "Só espero que Deus me ajude um dia"

A noite de trabalho começa antes do pôr do sol no armazém da associação Noor Fatima, em Alfornelos, Lisboa. O armazém, que também serve de centro de operações, organiza-se em dois andares: o rés-do-chão, que funciona como cozinha e zona de preparação, e a cave, onde dois voluntários preparam, atarefados, os sacos para a ronda da noite. Imensas prateleiras repletas de embalagens de arroz, massa, açúcar, farinha, enlatados e pacotes de leite forram quase todas as paredes.

Nurja, de Moçambique, está em Portugal desde os 15 anos. Criou a associação há seis, após a morte da mãe. "Damos 600 almoços por dia a juntas de freguesia, com apoio da câmara. Os jantares e lanches que distribuímos diariamente na rua são suportados por donativos e fundos próprios da associação."

Em marco do ano passado, após o início da pandemia, passaram também a dar apoio alimentar a 170 famílias da zona. "Todas as segundas-feiras", conta Nurja "às 17h abrimos a porta para começar a distribuição – às 15h30 já há fila. É muito triste essa realidade".

Sem emprego é muito complicado. Estamos a passar necessidades, o único apoio que tenho é este. Susana, beneficiária da associaçao Noor Fátima.

Susana, é uma das pessoas que espera pelas cinco da tarde do lado de fora da associação. Antes da pandemia, fazia limpezas. Hoje, o trabalho escasseia: "sem emprego é muito complicado. Estamos a passar necessidades", conta, "o único apoio que tenho é este. Tenho família que me dá casa, não sei o que seria se não tivesse."



Para Cristina, que também espera na fila para levar mercearias para casa, onde vive com mais quatro pessoas, esta nova iniciativa da associação era uma necessidade. "Antes desta distribuição, não havia nada aqui. Tínhamos de andar atrás das carrinhas. Assim pelo menos já temos arroz, feijão, sopa, já dá para arranjar qualquer coisa".

Segundo o Banco Alimentar, 380 mil pessoas precisavam de apoio alimentar no início do ano passado. Um ano depois, o número subia para cerca de 460 mil pessoas. Também a associação CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo – disse em comunicado ter registado mais 40% de pedidos de ajuda desde o início da pandemia.

Teresa Bispo, coordenadora do NPISA (Núcleo de Planeamento e Intervenção para Pessoas em Situação Sem Abrigo), considera que "o facto de mais gente com casa precisar agora de ajuda alimentar dá ideia de que há muito mais gente na rua".

"Apesar de tudo, parece-me evidente que isso também é verdade. Houve pessoas que perderam o trabalho, pessoas que foram despejadas, e a abertura dos estabelecimentos prisionais, em que muitas pessoas também vieram para a rua. Para além dos fatores associados a pandemia, a vida continua e continuam também a acontecer coisas que fazem com que as pessoas fiquem sem capital social, sem estruturas de apoio. Nestes períodos é ainda mais difícil", disse ao Contacto.

Calcula-se que existam no país mais de 7.000 pessoas em condição de sem-abrigo, quase dois terços concentradas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, tendo-se registado ainda um aumento significativo na região do Algarve.

"Só espero que Deus me ajude um dia"

A primeira paragem da carrinha da Noor Fatima é o Martim Moniz. Luís, um dos voluntários, viu com os próprios olhos o aumento de pessoas a procura de ajuda alimentar: "é uma diferença muito grande no último ano. Há muito mais gente".

Quando chegam ao local combinado, algumas dezenas de pessoas já aguardam em fila. Entre eles, Stanislav. É polaco, está em Lisboa há muitos anos e fala português. Já teve casa, mas está de volta as ruas.

Não se alonga muito sobre o que o que o trouxe até aqui, mas deixa uma pista: "a minha Lisboa dava um filme". Apesar de se notar na sua voz uma certa tristeza, Stanislav continua a sorrir. Fala da sua página de Instagram, onde tem muitas fotografias da cidade "gosto muito de tirar fotografias". Agora, com menos turistas, ficou mais difícil conseguir algum dinheiro para subsistir.

Os voluntários apressam-se entre distribuir sacos e dar dois dedos de conversa a quem os procura: há quem queira contar como correu a semana, saber o que vem no saco ou quando chega a vacina. O plano de vacinação anunciado pelo NPISA deverá dar prioridade a todos aqueles que vivem na rua ou em alojamento temporário, e começará por pessoas com mais de 50 anos, com fatores de risco associados.

Entre os locais programadas, vão parando o carro sempre que veem alguém a dormir na rua para lhes deixar um saco. A comida também é distribuída a quem tem casa. Luís, um dos voluntários, já as conhece. Toca-lhes a campainha e passa-lhes o cabaz. "Há vergonha de ir buscar comida – assim ajudamos a devolver alguma dignidade às pessoas".

Fátima, 50 anos, vive com o filho e com a mãe na zona de Arroios. Precisaram de recorrer a ajuda, mas com a pandemia, o filho de Fatima perdeu o trabalho. Aposentada, a tomar conta da mãe de 96 anos, diz que o que recebe do estado "chega para as contas e pouco mais".

Acampamento improvisado dos sem-abrigo em Santa Apolónia, na capital lisboeta. Foto: Carlota Gomes

A última paragem e Santa Apolónia, onde, junto ao rio, vivem algumas dezenas de pessoas num acampamento improvisado. O grupo passa ao lado do Lux, a icónica discoteca que se encontra encerrada há mais de um ano por causa da pandemia, que serve agora de abrigo a múltiplas tendas.

Wilson, a viver nas ruas de Lisboa há pouco mais de um ano, é um dos que por ali vive. Fala em voltar para o Brasil em breve, para junto da família, que não sabe da sua situação atual. Não sei importa que lhe tirem fotografias, "porque não vai chegar lá", brinca, bem-disposto.

A pandemia complicou-lhe os planos. "Há menos pessoas a andar na rua, menos oportunidades de trabalho, as associações passam menos aqui, não está fácil", conta. Ainda assim, Wilson, que é pastor da igreja evangélica, não perde a fé.

Felismino, com quem partilha a "morada", há muito que tenta convencer Wilson a abrir um negócio de turismo religioso. "Nunca vou vender o meu Jesus", retorque Wilson. Os dois vivem no acampamento improvisado por debaixo do viaduto. "Ajuda estar perto de outras pessoas, não é tão perigoso e sempre nos apoiamos uns aos outros", explica Felismino. Francisco, por seu lado, é sem abrigo desde os 12 anos. Tem 23. Costuma ficar no acampamento, mas tem dormido numa casa abandonada perto do local. Queixa-se de desentendimentos com os vizinhos. "Sofro muita discriminação aqui por causa da minha homossexualidade. Gozam comigo, tratam-me mal", diz Francisco, "lá tenho mais privacidade". Viveu entre instituições estatais, abrigos municipais como o Casal Vistoso, no Areeiro, mas há alguns meses que está na rua. "É muito sofrimento. Só espero que Deus me ajude um dia".

Por agora, a ajuda chega de associações como Noor Fatima ou o CASA ou de organizações informais, como é o caso do grupo de Afonso Direito. Desde o início do ano que Afonso e alguns amigos, se juntam para levar sopa quente e música a quem vive debaixo do viaduto em Santa Apolónia. Tocam cantam fado, bossa nova e o que calhar. Começaram por ali passar esporadicamente para distribuir comida, mas sobretudo tempo e um ouvido, e depressa perceberam que passaria a ser um encontro regular.

"Acertámos na mouche, disseram-nos que era mesmo isto que lhes faltava. Dois dedos de conversa e comida quente e sentiram-se humanizados. Não foi só vir aqui e largar as coisas...", diz Afonso.

"É importante porque há uma relação. No outro dia, um deles veio ter comigo para contar que tinha arranjado trabalho com um sorriso na cara. Somos amigos. Souberam que o meu pai morreu e vieram ter comigo e dar-me um abraço e dizer-me – 'Afonso, estamos aqui'. Acho que é muito isto: é uma amizade, não é unidirecional".

Amnistia Internacional aponta apoio em Portugal como "insuficiente"

O relatório da Amnistia internacional "O Estado dos Direitos Humanos no Mundo", publicado no início do mês, aponta que os abrigos para pessoas em situação de sem-abrigo em Portugal são "insuficientes e de fraca qualidade" e que o apoio dado a estas pessoas, além de insuficiente, é "largamente deixado a autoridades locais e voluntários".

O estudo foi feito em 149 países e destaca os efeitos da pandemia nos direitos humanos a nível global, dizendo que esta contribuiu para um "agravamento de desigualdades e padrões de abuso".

Também no início deste mês, Manuel Grilo, vereador da Câmara de Lisboa, disse à agência Lusa que, com o fim das moratórias de crédito e do layoff, prevê "uma situação grave" em termos do número de pessoas em situação de sem-abrigo na capital. Devido ao agravar da situação, o Centro do Casal Vistoso, para acolhimento de emergência para pessoas em situação de sem abrigo, criado há cerca de um ano, irá continuar a funcionar por tempo indeterminado.

A Junta de Freguesia do Areeiro lançou, entretanto, uma petição para contestar a decisão, queixando-se de uma "decisão unilateral do Sr. Vereador Manuel Grilo" e solicitando a "devolução do pavilhão do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso à prática desportiva."

A petição pede ainda "uma resposta adequada", apontando a falta de condições dignas daquela que deveria ter sido uma solução excecional temporária e que "se está a provar permanente". Ao Contacto, Teresa Bispo falou de "uma série de respostas para a cidade de Lisboa". Entre elas, destacou o projeto "Housing First". Desde novembro do ano passado, foram assinados 17 protocolos para habitação com capacidade para 300 pessoas.

