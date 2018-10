Foi preciso retirar as pessoas que estavam no parque de campismo de Cascais, além de outras 47 em diversas localidades. Mas a Proteção Civil indica que o fogo está sob controlo.

Fogo na serra de Sintra está dominado

Foi preciso retirar as pessoas que estavam no parque de campismo de Cascais, além de outras 47 em diversas localidades. Mas a Proteção Civil indica que o fogo está sob controlo.

O incêndio que ontem à noite deflagrou na serra de Sintra está dominado, de acordo com anúncio feito pela Proteção Civil na sua página da Internet, embora ainda decorram as ações de combate no terreno.



O fogo mobilizou centenas de bombeiros e inúmeros meios obrigou a que três centenas de pessoas fossem retiradas do parque de campismo de Cascais, além de outras 47 em diversas localidades, causando 18 feridos ligeiros, nove dos quais entre os soldados da paz.



Num 'briefing' apresentado aos jornalistas, André Fernandes, comandante distrital da Proteção Civil, explicara ao início da manhã que a retirada de pessoas de localidades como Biscaia, Figueira do Guincho ou Almoínhas se ficara a dever a "uma medida de precaução". Quanto à saída das três centenas do parque de campismo de Cascais, "tratou-se de uma operação normal, não existindo vítimas ou danos materiais".

Mais de sete centenas de bombeiros e de 200 veículos, com apoio de meios aéreos, desenvolvem esforços para apagar o incêndio.





