Filho do antigo empresário de futebol José Veiga morre aos 30 anos

Daniel Veiga encontrava-se de férias, em Tróia, e foi vítima de um ataque cardíaco.

Daniel Veiga, de 30 anos, faleceu ontem, sexta-feira, em Tróia, conhecia estância balnear no concelho de Grândola. Segundo avança a imprensa portuguesa, o filho do antigo empresário de futebol José Veiga morreu vítima de um ataque cardíaco.

Os meios de socorro ainda foram acionados, mas o filho do ex-empresário que viveu e trabalhou durante muitos anos no Luxemburgo acabou por morrer no local.

Daniel Veiga encontrava-se de férias, acompanhado pela família.

