Estamos nos anos das múltiplas efemérides: 500 anos do afixar das teses de Martinho Lutero, 100 anos dos avistamentos de Fátima, 50 anos dos 100 anos de solidão, 50 anos das grandes cheias de 1967, 50 anos do assassinato de Che Guevara e claro os 100 anos da Revolução Russa. A conversa começa sobre a importância desses pontos de memória que são as efemérides.

As comemorações são uma forma de embalsamar a história ou têm a função de a tornarem mais viva?

Elas têm a função contrária de embalsamar a história. O uso político da memória passa pela desmemória. Em torno da Revolução Russa há uma ofensiva de desmemória, por parte da historiografia neoconservadora, no quadro da tentativa de reformulação do quadro das sociedades. Tal como entrou em crise a ideia de “fim da história”, faz parte ou diabolização ou o apagamento dos grandes actos emancipatórios da história das sociedades. Houve um período em que dominou a ideia de diabolização das revoluções em geral: a francesa, a russa e até a portuguesa. Mas a ideia atual dominante da estratégia conservadora é apagar, fazer de conta que não aconteceu.

Falou na desmemória na sua chamada “última lição”, mas nada tem a ver, para além dessa operação ideológica, da gente viver numa espécie de presente contínuo: um presentismo em que tudo parece esmagar-nos com a sua grande intensidade, mas que aparenta abolir simultaneamente o futuro e o passado?

Exactamente, o presentismo tem que ver com aquilo a que o Hobsbawm chamou o presente contínuo. Há uma convocação simultânea de um grande individualismo: cada um por si; e essa convocação é feita em simultâneo com o foco no imediato, cada um por si hoje e amanhã. O que implica a desmontagem total de qualquer aparelho crítico do quotidiano e da sociedade em geral. A desmemória é, também, a não concepção de qualquer balanço crítico da sociedade e do mundo em que vivemos. A desmemória da história é muito fruto disso. Não há um sentido para a história e um contexto. As revoluções surgem como aberrações ligadas a um conjunto de personalidades com maus fígados, que eram gente maldosa e que queria nitidamente criar problemas. Repare, exactamente o mesmo tipo de apreciação que se fez sobre a primeira República, que aparece como não tendo nenhuma razão de ser, senão pelo facto de haver meia dúzia de republicanos maldosos que pretendiam o poder e fizeram a República, com a desordem que depois se sucedeu. Até há pouco tempo, vigorava com grande sucesso a ideia que não tinha havido uma Revolução Russa, mas tinha havido apenas uma grande conspiração de um bando de bolcheviques que tinham feito um golpe de Estado e tinham-se instalado no poder. Essas teorias estão um pouco em crise, como estão essas teorias neoconservadoras, e há um certo regresso da história crítica, económica e da contextualização política.



Isso não se verifica no campo público, pelo menos no editável, aquilo que impressiona, sobre o centenário da Revolução Russa, é a quase ausência de publicação de livros sobre a matéria.

Salazar, Hitler tiveram uma verdadeira fúria em matéria de edições, em datas menos redondas, e sobre a Revolução de 1917 não se publicou quase nada. Vê-se pouco. E em Portugal vê-se ainda menos, porque apesar de tudo se formos às sociedades anglo-saxónicas, França e Alemanha é possível perceber que há uma discussão. Portugal, também nesse aspecto, é uma sociedade muito periférica. Neste momento, em Portugal não há apenas nada sobre a Revolução Russa, praticamente não há jornais e o mundo editorial vive numa crise permanente. Em Portugal, há uma espécie de decalage entre ter um governo apoiado à esquerda, que é uma espécie de singularidade europeia, e, em termos de tentativa de revisão crítica das políticas neoliberais e o debate público, um debate muito pobre sobre a história do país e a política da sociedade em geral. Fico sempre muito impressionado por haver uma espécie de descentralização do debate de ideias em Portugal para o Facebook, o que me parece uma aberração. A desmemória do centenário da Revolução Russa tem tudo a ver com a diabolização que se fez da Revolução Portuguesa de 1974 e 1975. O problema para quem tenta fazer a desmemória do 25 de Abril é que ele é relativamente recente e que as gerações que estão mais ligadas à revolução ainda estão vivas, e ainda se encarregam de a manter viva. Mas a desmemória que dá lugar ao presente contínuo é uma das tarefas centrais das correntes neoliberais: passou-se da demonização para a desmemória.

Mas isso não acontece em lugares insuspeitos? Quando lemos o Esquerda (órgão central do Bloco) sobre a Venezuela, não estamos a ler o plasmar dessa ideia que é possível haver conflitos sociais sem luta e violência, não estamos a negar a conhecida afirmação de Mao Zedong que a revolução não é um piquenique? Não estão a incorporar os valores da sociedade burguesa sobre situações de grande desigualdade, diabolizando transformações sociais?

Eu estou de acordo com o que o Esquerda disse sobre a Venezuela. Acho que a Venezuela é o caso de uma perversão de um processo revolucionário. Um processo com as suas particularidades caudilhistas e populistas, mas um processo que por causa disso mesmo corre o risco de se matar. Mas provavelmente esta polémica não faz o nosso objecto de discussão.



