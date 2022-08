Há algumas praias oficialmente 'pet friendly' e outras opções, de norte a sul do país. Saiba onde ficam.

Portugal 4 min.

Viagens

Férias. Estas são as praias de Portugal onde pode levar o animal de estimação

Redação Há algumas praias oficialmente 'pet friendly' e outras opções, de norte a sul do país. Saiba onde ficam.

Ir para férias e deixar o animal de estimação em casa não é opção para muitas pessoas. Há cada vez mais gente a levar os seus cães, e até gatos, de viagem consigo. Mas se procurar alojamento que aceite animais pode não ser fácil, também pode ser difícil levá-los a uns passeios na praia e a uns mergulhos nos dias de muito calor, já que, à exceção dos cães de assistência, nem todas as zonas balneares permitem a entrada de animais de estimação.

Ainda assim, para quem aproveita esta altura para regressar a Portugal e não o faz sem a companhia do seu animal (ou animais) que são parte da família, há algumas praias 'pet friendly' de norte a sul do país.

Este ano, há sete praias que permitem oficialmente a presença de animais: a Praia dos Pescadores, em Oeiras, a Praia das Amoreiras, em Santa Cruz, a Praia do Porto da Areia Norte, em Peniche, a Praia do Coral, em Viana do Castelo, a Praia da Ramalha Sul e a Praia de Suave Mar, ambas em Esposende, e a Praia Vila Nova de Milfontes (ao lado das Furnas-Rio), no concelho de Odemira, a mais recente e a única praia 'pet friendly' a sul de Lisboa, refere o site Beachcam.

Apesar destas praias permitirem animais de companhia, impõem algumas regras. É obrigatório o uso de coleira e trela e de açaime, no caso dos cães considerados de raça perigosa. Os donos devem ter consigo os documentos com o registo do animal e não são permitidos animais doentes, feridos, com o cio, grávidas, a amamentar e ninhadas em período de aleitamento, indica o site especializado em informação sobre praias.

Praias não concessionadas

Fora destas praias, há sempre a possibilidade de levar os patudos às não concessionadas, que são em quantidade muito superior.

Na região Norte, existem a praia da Aguçadoura, na Póvoa de Varzim, a praia de Zebreiros, em Gondomar, ou a praia do Canto Marinho, em Viana do Castelo.

No Centro e na chamada costa de Prata, as praias do Barranco do Martinho, em Porto de Mós, da Pedra da Nau, na Figueira da Foz, do Salgueiro, em Peniche, Paredes da Vitória, em Leiria, Cortegaça e Dunas de São Jacinto, em Aveiro, as praias da Assenta e das Conchas, em Torres Vedras, e a praia do Fausto (Sul), em Leiria, são opções.

Pequena, Ursa, São Sebastião e Olhos de Água também podem ser opções

Na Área Metropolitana de Lisboa existem as praias Pequena e da Ursa, em Sintra, a praia de São Sebastião, na Ericeira, a da Adiça, na Caparica, as praias da Ribeira de Cascais e da Arriba, em Cascais, as praias dos Medos de Albufeira, de Alfarim, dos Olhos de Água e da Ribeira do Cavalo, em Sesimbra, a praia da Comenda, em Setúbal, ou a praia da Fonte da Telha (sul), em Almada.

Já no sul, na costa alentejana, são opções as praias do Pinheirinho e da Aberta Nova (Vigia), em Grândola, praias da Foz e da Samoqueira, em Sines, as praias do Brejo Largo, da Foz dos Ouriços, do Cavaleiro, do Tonel, da Pedra da Bica, de Nossa Senhora, do Alvorião, dos Machados, do Cavalo, da Amália e da Azenha do Mar, em Odemira, a praia dos Aivados, em Ribeira da Azenha, a praia de Melides, em Melides, da Nossa Senhora, em Almograve, e a praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes.

No Algarve, destacam-se as praias da Carreagem, em Aljezur, praias da Murração, da Figueira e da Barriga, em Vila do Bispo, praias da Ponta Ruiva e do Telheiro, em Sagres, praias do Valentim de Carvalho, da Rocha Baixinha Poente e de João de Arens, em Portimão, praia do Barranquinho, Lagoa, da Baleeira, em Albufeira, do Pinhão, em Lagos, do Trafal, em Loulé, praia da Barrinha, em Faro, praia do Homem Nu, em Tavira (acesso por barco) praia Grande de Pêra, em Silves, praia de Cacela Velha, praias da Ribeira de Altura e da Fábrica, em Vila Nova de Cacela, praia de Orlamar, na Manta Rota, e praia do Alvor.

Levar o animal de estimação às prias do Algarve é mais difícil

Contudo, no Algarve, de acordo com o Regulamento do Planos de Ordenamento da Orla Costeira, é proibido levar animais domésticos para todas as praias situadas entre Vilamoura e Vila Real de Santo António durante a época balnear. No resto do país, há que ter também em atenção que, nesta altura do ano, o acesso com animais às praias não concessionadas (ou a partes não vigiadas das praias concessionadas) pode ser mais difícil, uma vez que se faz muitas vezes pela mesma entrada das concessionadas.

Independentemente da praia que se escolher, quem se fizer acompanhar de animal de estimação deve também levar os acessórios necessários ao tempo que vão passar junto ao mar. Além do chapéu do sol, um bebedouro de viagem, água, sacos para os dejetos, snacks ou ração, brinquedos e uma toalha ou tapete que protejam do calor da areia são elementos que não devem faltar para aproveitar bem o dia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.