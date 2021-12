Autotestes à entrada de restaurantes e proibidos os ajuntamentos na via pública. Recorde as regras específicas para esta altura.

Férias em Portugal? Há regras só para o Ano Novo

A semana de contenção de contactos em Portugal foi antecipada e as novas regras para travar a propagação da Omicron, que neste momento já é predominante no país - 75 por cento dos casos registados na segunda-feira correspondiam à nova variante - entraram em vigor a 25 de dezembro, mas há medidas que só são válidas para a passagem de ano. Quais são?

Ao contrário do ano passado, é permitido atravessar concelhos e o Governo optou por não adotar medidas que levassem ao cancelamento das festas de passagem de ano, uma vez que já muitas iniciativas estavam contratadas e os pagamentos efetuados.

Restaurantes

Vai precisar de teste negativo para fazer uma refeição no interior de um restaurante: nos dias 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2022, o acesso a estabelecimentos de restauração está dependente da apresentação de um teste negativo ou de um certificado de recuperação.

Poderá realizar um autoteste à entrada, relembra a Direção-Geral da Saúde em orientação atualizada. Não precisa de apresentar teste se fizer a refeição em esplanada aberta ou se apresentar certificado digital de recuperação.

A DGS indica que a exigência de apresentação de comprovativo de realização de teste é dispensada para "a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de acesso a serviços comuns, designadamente o acesso às instalações sanitárias e a sistemas de pagamento (incluindo o pagamento e recolha de refeições em serviço de take-away)".



É obrigatória a utilização de máscara sempre que os clientes não estejam a comer ou se movimentem no espaço, o respeito pelo distanciamento físico, a etiqueta respiratória e a lavagem ou desinfeção das mãos.

Que tipo de testes são aceites?

Comprovativo de teste PCR, com uma antecedência de 72 horas; Comprovativo de teste rápido de antigénio (TRAg), com uma antecedência de 48 horas; Até ao dia 2 de janeiro, autoteste realizado no local, mediante supervisão.

Hotéis e alojamentos turísticos

Vai precisar de um teste negativo para entrar num hotel ou outro estabelecimento turístico. O mesmo se aplica a quem se hospedar em alojamentos locais para ali celebrar a passagem de ano. O mesmo para eventos culturais, casinos e cerimónias familiares, como casamentos e batizados.

Festejos na rua

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas e os ajuntamentos com mais de 10 pessoas na via pública.

A maioria das autarquias cancelou os espetáculos de fogo de artifício, mas há exceções - consulte o site da autarquia da zona onde estiver a passar férias e confirme se os festejos foram cancelados.

Bares e discotecas

Estão encerrados.





