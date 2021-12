Desde a Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII, ao maior parque temático de Natal do país - o Perlim, em Santa Maria da Feira, há muitas sugestões para um passeio natalício.

Férias em Portugal. Espetáculos, mercados e presépios de Norte a Sul

Paula DE FREITAS FERREIRA Desde a Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII, ao maior parque temático de Natal do país - o Perlim, em Santa Maria da Feira, há muitas sugestões para um passeio natalício.

Se este ano vai passar o Natal em Portugal, aproveite bem o tempo e visite as muitas atrações natalícias de norte a sul de Portugal, desde aldeias totalmente dedicadas ao tema até espetáculos de teatro musical ou o tradicional circo de Natal no Coliseu do Porto.

Eis algumas sugestões:

Lisboa

Há vários mercadinhos de Natal espalhados pelas praças mais simbólicas da capital e muitas iluminações. Este ano, as luzes de Natal acenderam-se no dia 19 de novembro e podem ser vistas um pouco por todo o centro histórico até ao início de janeiro.

Entre as atrações que pode visitar está a Árvore de Natal do Terreiro do Paço, com 30 metros de altura. Poderá ainda caminhar sob as luzes de Natal do Chiado e do Rossio. Este ano, há mais de 210 km de luzes na cidade para o deslumbrar.

A Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII, continua a ser uma das principais atrações turísticas de Natal em Portugal. Para esta edição de 2021 conta com uma Roda Gigante, uma pista de patinagem no gelo, um mega trampolim do Buzz Lightyear, um comboio de Natal e uma aldeia de Natal com várias barraquinhas.

O mercado de Natal Wonderland Lisboa decorre de 1 de dezembro a 2 de janeiro de 2022 e o horário é alargado até às 24h aos sábados e até às 22h aos domingos.

Óbidos

Inesquecível é a Vila Natal de Óbidos que pode ser visitada até ao dia 2 de janeiro 2022. Este ano há uma rampa de gelo e ainda uma pista de gelo de grandes dimensões, além de um carrossel que vai encantar os mais pequenos.

Leiria

Até 6 de janeiro de 2022, Leiria tem decoração natalícia nas avenidas e praças e vários eventos dedicados ao tema, como o comboio de carril no Jardim Luís de Camões, onde também decorre a iniciativa Jardim Solitário; a pista de gelo no Largo Paulo VI ou a Casa do Pai Natal na Praça Rodrigues Lobo.

Sabugal - o presépio de Natal gigante

É o maior presépio de Portugal e pode visitá-lo no Largo da Fonte da cidade - é mesmo grande: ocupa 1.100 m2. Há ainda um mercadinho de Natal que pode ser visistado até ao dia 9 de janeiro de 2022 e onde poderá trazer na mala de regresso produtos e artesanato da região.

Porto

Há várias atividades na cidade do Porto a não perder nesta altura de festas, tal como o tradicional Circo de Natal que tem sessões até ao dia 2 de janeiro, no Coliseu Porto Ageas.

Pode ainda conhecer um projeto de iluminação na Avenida das Tílias ou assistir ao lançamento de flocos de neve na Rua de Cedofeita e na Rua das Flores, uma estreia mágica em 2021.

Matosinhos

Leve as crianças a assistir à Nova Cinderela no Gelo. Neste espetáculo de teatro musical, Carolina Deslandes e IRMA vão protagonizar o papel de Cinderela (em sessões diferentes) ao lado de Diogo Faria (no papel de príncipe) e de Vânia Blubird (como fada-madrinha).

Valongo, Ermesinde e Cabeça

Imperdíveis são as aldeias de Natal de Valongo, Ermesinde e Cabeça, no concelho de Seia. Os enfeites da Aldeia de Natal de Cabeça são dos mais originais do país e podem ser conhecidos até ao dia 2 de janeiro de 2022.

Santa Maria da Feira

A magia volta ao castelo de Santa Maria da Feira onde está instalado, até ao dia 30 de dezembro, um dos maiores parques temáticos de Natal do país - o Perlim. Este ano há Baile das Estrelas e Operação Perlimpim, entre muitas outras novidades.

Mercados de Natal

- O mais pequeno Pai Natal do mundo, em Águeda,

- “Castelo Mágico”, no interior do Castelo de Montemor-o-Velho,

- Aldeia dos Sonhos, em Loulé.

- Noite do Mercado no Funchal, no dia 23 de dezembro. É a melhor noite para comprar frutas exóticas e outros produtos da Ilha da Madeira. E beber uma poncha, claro.

