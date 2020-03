O líder FC Porto, que viu um golo anulado aos 78 minutos, continua com um ponto de vantagem sobre o rival lisboeta.

FC Porto não aproveita deslize do Benfica

O FC Porto empatou, este sábado, com o Rio Ave a um golo em jogo da 24.ª jornada do campeonato português, disputado no Estádio do Dragão.

O FC Porto podia ter aumentado para quatro os pontos de vantagem sobre o Benfica, que empatou poucas horas antes, mas a equipa dirigida por Sérgio Conceição não foi além de um empate.

Marega ainda meteu a bola na baliza do Rio Ave aos 78 minutos, mas o golo foi anulado pelo VAR.



