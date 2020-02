A jovem internada no São João, no Porto, não está infetada com o vírus, mas há um novo caso suspeito no país.

Falso alarme e novo caso suspeito de Coronavírus em Portugal

Portugal não escapa às suspeitas de infeção com o novo Coronavírus que está a pôr os líderes europeus em alerta, depois das já 7 mortes registadas em Itália desde o fim-de-semana.

Internada esta terça-feira no hospital do Porto com suspeitas da doença que a comunidade científica apelidou de Covid-19, a jovem de 21 anos que regressou de Milão, foi submetida aos exames médicos que o hospital já consegue fazer sem recorrer ao Instituto Ricardo Jorge. Ao início da tarde, confirmou-se o 15° falso alarme em solo português.

No São João, ainda está internado outro homem, que foi transferido hospital de Guimarães e ainda aguarda o resultado dos exames. Também regressou de Milão, onde participou na Feira de Calçado.

"Um doente proveniente de Milão, que será encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ). A unidade é um dos hospitais de referência para estas situações. O doente fica internado e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo CHUSJ", esclarece a Direção-Geral de Saúde.



O canalizador da Nazaré que estava a bordo do Diamond Princess, em quarentena ao largo da costa nipónica, continua a ser o único português infetado pelo vírus que começou a ser disseminado através de um animal, ainda não identificado, no mercado de Wuhan, na província chinesa de Hubei.

Foi transferido para o hospital. Esta tarde, em declarações à imprensa, a família garante que Adriano Maranhão se sente muito melhor depois de ter abandonado a cabine onde ficou isolado dos outros passageiros e tripulação.