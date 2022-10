Casos estão relacionados com UE, NATO e relações entre Portugal e Alemanha.

Fake news. Portugal surge em sete casos de desinformação desde 2019

Redação Portugal surge em sete casos de 'fake news' sobre a Ucrânia ou Estados-membros da União Europeia (UE), detetados entre 2019 e 2022 pelo grupo de trabalho do Serviço Europeu de Ação Externa sobre a desinformação.

A União Europeia lançou uma nova ferramenta online que "explica os mecanismos, táticas, narrativas comuns e atores por detrás da desinformação e manipulação de informação".

O EUvsDisinfo é o principal projeto do grupo de trabalho East StratCom, tendo sido criado em 2015 no seio do Serviço Europeu de Ação Externa para melhor responder às campanhas de desinformação em curso, por parte da Rússia, que afetam a UE e os seus parceiros.

Nos últimos 12 meses, foram registados mais de 1.200 casos de desinformação no repositório EUvsDisinfo, atacando a Ucrânia, a União Europeia, os seus Estados-membros e toda a comunidade de parceiros que respondeu à agressão russa e continua a apoiar a Ucrânia, revela o organismo.

Ainda antes do início da guerra, em fevereiro passado, o grupo de trabalho do Serviço Europeu de Ação Externa East StratCom "observou um pico distinto nas narrativas de desinformação promovidas pelo ecossistema russo de desinformação", com a difusão de palavras como "nazi" em relação à Ucrânia e de "genocídio" a aumentarem, respetivamente, 300% e 500%".

Entre os Estados-membros, Portugal surge em sete casos de desinformação, alguns deles descortinados pela ferramenta online EUvsDisinfo:

Saída da UE?

O primeiro a ser detetado surgiu a 9 de setembro de 2019, envolvendo a Itália, Reino Unido, Espanha e França e uma possível saída da UE.

A notícia, em russo, do Sonar2050, referia que estes países estavam perto de sair da União Europeia, no seguimento do Brexit por parte do Reino Unido, abordando a desintegração do projeto europeu, por domínio de alguns países em relação a outros, questões económicas ou até a situação dos migrantes.

O EUvsDisinfo, que desmonta cada caso de 'fake news', refere que o artigo "é uma conspiração que é consistente com uma narrativa comum pró-Kremlin sobre o colapso iminente da UE".

NATO para quê?

Também detetada em 2019, em 17 de novembro, o site russo Vesti7 refere que o Presidente francês, Emmanuel Macron, considera que a NATO foi concebida como resposta ao inimigo [URSS] e que a Aliança Atlântica foi pensada como "ameaça a um amigo contra quem lutaram contra o fascismo". A peça russa conclui que a criação da NATO não se justificava.

Portugal surge citado como membro fundador da Aliança Atlântica e o EUvsDisinfo aponta, na refutação ao artigo, que o revisionismo histórico é uma narrativa recorrente pró-Kremlin.

O organismo refere que após a II Guerra Mundial, as tropas soviéticas ocuparam vários países da Europa Central e que o Tratado do Atlântico Norte foi assinado, servindo três propósitos: dissuadir o expansionismo soviético, proibir o renascimento do militarismo nacionalista na Europa e encorajar a integração política europeia.

Portugal a fugir da Alemanha?

Já um artigo da News-front, um site sedeado na Crimeia, anexada pela Rússia desde 2014, referia as 20 de abril de 2020 que a cooperação entre Portugal, Espanha e Grécia colocavam em causa a hegemonia da Alemanha no continente europeu.

Segundo a peça, estes países mediterrânicos sofreram muito com o regime fiscal imposto pela Alemanha e, durante a pandemia de covid-19, Berlim demonstrou que não pretendia ajudar os parceiros da UE.

Para o EUvsDisinfo, a pandemia foi utilizada para impulsionar a narrativa de desinformação pró-Kremlin sobre a "hegemonia alemã na Europa" e "o suposto colapso iminente da UE", além de pretender colocar diversos Estados-membros uns contra os outros.

Voo com Snowden a bordo?

Três sites diferentes, um alemão (Snanews),um húngaro (Oroszhirek) e um russo (Armeniasputnik) referem a 24 de maio de 2021 um episódio ocorrido em 2013, onde acusam países como Portugal, França, Espanha ou Itália de encerrarem o seu espaço aéreo ao avião que transportava o Presidente boliviano, Evo Morales, a caminho de Moscovo.

Este teve de aterrar em Viena por causa da suspeita de que o ex-agente de inteligência norte-americano, Edward Snowden, estivesse a bordo do avião presidencial, cuja extradição foi exigida pelas autoridades norte-americanas.

Esta narrativa surge como resposta ao episódio de 23 de maio de 2021, quando o voo FR4978 da Ryanair sofreu um desvio forçado para Minsk, para a detenção de um jornalista da oposição bielorrusso, Roman Pratasevich. A UE condenou a ação da Bielorrússia contra o avião civil e a detenção de Pratasevich.

O mecanismo de combate à desinformação refere ainda que os dois casos não podem ser comparados, realçando que o voo da Ryanair foi intercetado por caças militares, armados com mísseis aéreos. Já o voo boliviano teve de aterrou devido a problemas burocráticos, com as nações europeias a recusarem a entrada no seu espaço aéreo. Mas chegou a aterrar na Áustria para reabastecer.

Vassalagem à Alemanha?

A mais recente peça a abordar Portugal é de 22 de agosto deste ano, divulgada pela edição espanhola da estação televisiva russa pós-Kremlin, a RT, e que acusa a Alemanha de não ser solidária com Portugal ou Espanha, e de exigir vassalagem ao ponderar construir um gasoduto a passar por estes países.

Segundo o EUvsDisinfo, esta narrativa de desinformação "visa despertar o descontentamento e a animosidade contra a Alemanha entre os cidadãos espanhóis" e "corroer a confiança mútua europeia e impedir a adoção de medidas de solidariedade europeias que possam atenuar o impacto da chantagem energética da Rússia contra a UE".

"Em termos de energia, tanto Espanha como Portugal têm oferta mais do que suficiente para cobrir as suas necessidades devido ao seu investimento a longo prazo em energias renováveis e centrais de GNL, e são capazes de fornecer até 30% da procura de gás natural na Europa. Algumas das medidas energéticas adotadas pela Comissão Europeia são efetivamente o resultado de uma proposta conjunta apresentada por Portugal e Espanha, e não exigências do interesse próprio da Alemanha, como implica esta mensagem de desinformação", refere ainda.

(Com Lusa)



