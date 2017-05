A dois dias da visita do Papa Francisco ao santuário de Fátima, no âmbito do centenário das aparições na Cova da Iria, o Contacto falou com o historiador Luís Filipe Torgal, que lançou recentemente o livro “O Sol Bailou ao Meio Dia”, no qual se fala do momento histórico em que se dão as visões dos pastorinhos e a evolução histórica do fenómeno de Fátima.

O historiador Luís Filipe Torgal não pretende resolver as questões teológicas, nem apurar da veracidade ou da falsidade do que aconteceu há um século, mas da forma como o culto popular da Cova da Iria surgiu em condições históricas dramáticas, se tornou numa manifestação popular de fé e posteriormente disciplinada e enquadrada pela Igreja Católica, até ser um fenómeno mundial. Este processo histórico não foi sempre igual e a voz de Fátima não teve sempre o mesmo tom.

Fátima mudou muito ao longo de 100 anos?

Escrevi recentemente um texto, na revista Visão, sobre as contradições que existiram ao longo destes 100 anos. O que me interessou perceber foi este processo. Um historiador tem a função de desconstruir os processos históricos e é isso que eu quero fazer. Quando olho para Fátima ao longo destes 100 anos, percebo que aquilo que ela significa se vai alterando em cada conjuntura histórica e ideológica, em função de um conjunto de circunstâncias, e foi isso que me interessou perceber. O meu olhar é diverso dos teólogos. Aquilo que eu investigo está numa outra esfera. Os teólogos tratam de matéria de fé e eu estudo as consequências de um processo histórico.

No fundo o que está a dizer é um pouco a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há um acontecimento religioso em Fátima, e isso não discute, e há uma parte histórica do impacto político, social e histórico de Fátima ao longo do tempo e da forma como o fenómeno é enquadrado pelos poderes políticos e pela própria Igreja que vai evoluindo. E isso é o fulcro do seu livro.



Luís Filipe Torgal

Foto: NRA

É isso mesmo. Simplificando, a história de Fátima começa com visões privadas de três crianças, para ser mais preciso, de uma criança. Há uma das três crianças, a mais velha, Lúcia, que tem um conjunto de visões, e vai-as tendo ao longo da sua vida. Numa primeira fase, essas visões induzem visões nas outras crianças. Essas visões, logo em 1917, vão-se transformar numa base de um culto popular. Elas surgem numa conjuntura adversa de doenças, conflitos e guerras: são as guerras no seio da I República e também a I Guerra Mundial, na qual Portugal vai participar com um importante contingente. O primeiro batalhão português parte em janeiro de 1917 e em abril há a informação da primeira morte. Há uma conjuntura favorável para a expansão do fenómeno de Fátima. Estas visões particulares transformam-se num culto popular e posteriormente vão ser incorporadas na Igreja, que as vai lendo de uma forma diferente ao longo dos tempos.

Inicialmente houve alguma reação negativa da Igreja em relação a essas visões?



...

Nuno Ramos de Almeida



(Leia a entrevista na íntegra no jornal Contacto desta quarta-feira)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.