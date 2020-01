Num cartaz do Vox, Portugal aparece "anexado" ao país vizinho, uma imagem que está a chocar portugueses e espanhóis.

Extrema-direita espanhola inclui Portugal no mapa de Espanha

Paula SANTOS FERREIRA Num cartaz do Vox, Portugal aparece "anexado" ao país vizinho, uma imagem que está a chocar portugueses e espanhóis.

Para o Vox, partido de extrema-direita espanhol, Portugal faz parte de Espanha. Pelo menos é o que dá a entender numa convocatória a uma manifestação onde apresenta um mapa da península Ibérica pintado de verde com a inscrição “Espanha Existe”.



Na conta do partido no Twitter onde esta convocatória foi publicada, a imagem está a chocar os internautas portugueses e espanhóis que têm reagido de forma séria ou mais irónica, ou cómica.

🇪🇸 ESPAÑA EXISTE 🇪🇸



🗓 Domingo, 12 de enero.

⏰ 12:00 horas

📍 Frente a los ayuntamientos de toda España.



📃 Se leerá un único manifiesto que una a todos los españoles, a toda la sociedad civil y a todos los partidos políticos leales a España.



📢 RT Difunde #EspañaExiste pic.twitter.com/H0cLh3bpa1 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 3, 2020

Na publicação, o Vox convoca uma manifestação, para dia 12 de janeiro “em frente a todas as câmaras municipais espanholas”, para pressionar o governo a respeitar a "Constituição e Soberania”.

Uma manifestação que “una todos os espanhóis, toda a sociedade civil e todos os partidos políticos leais a Espanha”.

E como alguns internautas fizeram o reparo na página do Twitter do partido espanhol, a extrema-direita não só incluiu Portugal em Espanha como se esqueceu de colocar as ilhas Baleares ou as Canárias. Ou até Ceuta e Mellila, cidades autónomas no norte de África.

Enquanto uns internautas reagiram com seriedade à “anexação” de Portugal a Espanha por este partido, pedindo a retirada da imagem, outros foram mais irónicos.

“Se quereis ter boas relações com Portugal é bom que peçais desculpas ao povo português por essa afronta”, escreve um, “Um pouco mais e pões o nome de Espanha em França também”, lê-se noutro.

Já outros brincam com a situação: “E as câmaras de Portugal também?”

De recordar que o Vox é a terceira força política do país em Espanha, com 52 deputados. Nas eleições legislativas em Espanha, em novembro, o Vox teve uma subida considerável, ganhando mais 28 deputados aos que já tinha.

Veja algumas reações.

En los ayuntamientos de Portugal tb?! pic.twitter.com/vtoE54qcU2 — Roger Ferraté (@FerrataRoger) January 3, 2020





Vocês falharam aí essa região que NÃO FAZ PARTE DE ESPANHA pic.twitter.com/w59KrUmld4 — mrbroculo (@NunotMarques) January 4, 2020





Se quereis ter boas relações com Portugal, é bom que peçais desculpas ao povo português por esta afronta. Portugal é um Estado soberano e esse grafismo não representa o Estado espanhol, mas a península toda. — Tiago Ferreira (@marco_tiago_f) January 3, 2020