Excluídos em Portugal

Paulo Jorge PEREIRA Uma família pobre que morre e uma estrada que se transforma num buraco mortal: dramáticas imagens de um país desigual.

No norte de Portugal, três adultos e duas crianças morreram na aldeia de Fermentões, no concelho de Sabrosa. Porque eram pobres, estavam numa casa sem condições, não tinham eletricidade e, por isso, precisavam de um gerador. E terá sido a ingestão de monóxido de carbono em função do uso desse gerador que os matou. A sul, entre Borba e Vila Viçosa, mais vidas se perderam porque abateu parte de uma estrada que mais não era do que uma ilha rodeada de pedreiras por todos os lados. Um ano depois dos incêndios que causaram tantas vítimas e mostraram a imagem de um Estado esquecido dos seus cidadãos, aqui está outra confirmação da triste realidade: não é preciso percorrer muitos quilómetros para lá das grandes cidades e logo se encontram consequências da exclusão a que são votadas as pessoas.

Depois de mais estas duas tragédias, a imagem seguinte é a do costume. O mesmo Estado que deve garantir as condições de vida das pessoas é o primeiro a encontrar desculpas: não sabe, não conhece, não foi informado, a responsabilidade é de outros. Aqueles que estão sempre na primeira linha das fotos que ilustram um país moderno, competitivo e recheado de argumentos associados ao sucesso também são rápidos a rejeitar qualquer ligação a problemas.

À frente de todos os discursos, das palmadas nas costas e dos beijinhos, seria de esperar que estivesse a defesa das vidas dos portugueses, ou seja, do país. E que não se encontrassem desculpas para adiar soluções quando o assunto é, por exemplo, a precariedade de trabalhadores, sejam os da RTP ou os estivadores. Porque atiçar a polícia, como sucedeu no segundo caso, é o recurso dos fortes com os fracos.