Ex-trabalhadora consular processa Estado português por não ter reforma

Uma cidadã sul-africana, que trabalhou mais de 40 anos na Embaixada de Portugal na África do Sul e não teve direito à reforma, apresentou esta quinta-feira queixa contra o Estado português. A mulher, que completa 73 anos esta sexta-feira, exige ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) uma indemnização vitalícia equivalente ao seu último ordenado.

A ex-funcionária consular está a receber o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas (STCMD) para mover o processo contra o governo português, acusado de não cumprir com a sua obrigação de proteção à saúde enquanto estava no trabalho.

“O que pedimos neste processo é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, como não fez o necessário para ter esta trabalhadora numa situação normal, seja condenado a pagar a sua última remuneração até à sua morte”, disse à Lusa a secretária-geral do STCMD.



Há 70 a 80 trabalhadores sem direito a pensão

Rosa Teixeira refere que, com a indemnização exigida, o sindicato pretende que a trabalhadora termine a sua vida com "alguma dignidade", após ter dedicado a maior parte do seu tempo, de 1973 até março de 2020, ao serviço do país.

De acordo com a sindicalista, este não é um caso único. O STCMD estima que haja entre 70 a 80 trabalhadores consulares no mundo que chegaram à idade da reforma sem direito a pensão.

Segundo disse Rosa Teixeira à Lusa, num recente encontro com a tutela, foi revelado que existem 240 trabalhadores, portugueses e estrangeiros ao serviço das embaixadas e consulados portugueses no estrangeiro, que não constavam dos sistemas de proteção social. Desses 240, foram assinaladas 71 situações pendentes e 39 em vias de resolução.

*Com Lusa

