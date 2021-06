A Andaluzia é a região espanhola com mais infeções covid-19, e Sevilha está pior do que Lisboa. Autoridades lusas, belgas e de Espanha apelam ao cumprimento das medidas aos mais de dois mil adeptos de Portugal e Bélgica que são esperados na cidade.

Portugal-Bélgica faz temer contágios dos adeptos numa Sevilha de risco elevado

A Andaluzia é a região espanhola com mais infeções covid-19, e Sevilha está pior do que Lisboa. Autoridades lusas, belgas e de Espanha apelam ao cumprimento das medidas aos mais de dois mil adeptos de Portugal e Bélgica que são esperados na cidade.

A seleção portuguesa de futebol já está em Sevilha, onde no domingo defronta a Bélgica, nos oitavos de final do Euro2020, tendo recebido o apoio de cerca de 30 pessoas no hotel em que vai ficar instalada. Poucos ainda, para os mais de dois mil adeptos portugueses que são esperados na capital da Andaluzia e outros tantos belgas para assistir ao jogo dos oitavos de final do Euro2020.

O problema é que a Andaluzia é a região espanhola com mais infeções do vírus da pandemia, com uma situação mais grave do que a portuguesa, e a presença dos adeptos portugueses e belgas está a gerar receios entre os governos portugueses, belgas e autoridades espanholas que lançam apelos para o cumprimento das regras a todos os que ali se deslocam para assistir a este jogo e torcer pelas suas seleções.

Além de estar no vermelho, em Espanha o uso da máscara deixou de ser obrigatório desde este sábado e os bares e restaurantes estão abertos até à meia-noite.

Marcelo já não vai ver o jogo

Até o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, desistiu da intenção de ir a Sevilha apoiar a seleção das quinas precisamente devido ao risco elevado de covid-19 na cidade, disse hoje à Lusa fonte da Presidência.

Fonte da Presidência disse à Lusa que Marcelo Rebelo de Sousa optou por não se deslocar a Sevilha atendendo à situação epidémica na Andaluzia que é mais grave do que a vivida em Portugal.

A Andaluzia registou sexta-feira mais 229 casos e apresenta uma taxa de incidência nos últimos 14 dias de 166,5 casos por 100 mil, habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol. Nesta região foram notificados cerca de 14 mil novas infeções nos últimos 15 dias.

Também o presidente da Assembleia da República, que chegou a apelar aos portugueses que se deslocassem de “forma massiva a Sevilha” e abriu uma polémica política, decidiu não ir, segundo disse à Lusa fonte do gabinete de Ferro Rodrigues.

Sevilha é "zona vermelha"

Por seu lado, o primeiro-ministro belga teme que os seguidores da seleção da Bélgica em Sevilha possam ficar infetados e pediu cuidados redobrado.

“Sevilha ainda é uma zona vermelha. E quem viaja para uma zona vermelha deve respeitar as regras. Há que ter muito cuidado”, alertou Alexander De Croo, à margem da reunião de sexta-feira do conselho europeu em Bruxelas.



"Vimos que por culpa de alguns jogos houve uma série de novas infeções", apontou ainda Alexander De Croo.

Até o secretário-geral do Desporto da Andaluzia, José María Arrabal, pede aos portugueses que ali se desloquem que respeitem as regras. “Nada substitui a responsabilidade individual”, declarou à rádio Observador este responsável, na sexta-feira. Arrabal recordou ainda que tudo correu bem nos outros jogos do Euro em Sevilha pelo que espera que desta vez, apesar da pandemia seja possível "desfrutar tranquilamente do espetáculo" e da cidade.

Seleção já está em Sevilha

Ainda não eram 14h00 (13h00 em Lisboa) quando o autocarro da seleção nacional surgiu perante os adeptos que esperavam para ver a comitiva lusa, que pouco antes tinha aterrado no sul de Espanha, proveniente de Budapeste, na Hungria, onde esteve instalada desde o arranque do Europeu.

Cristiano Ronaldo foi, como esperado, o mais acarinhado, a par de alguns jogadores do Sporting e do diretor da Federação Portuguesa de Futebol João Vieira Pinto, que foi mesmo apelidado de “João Leão Pinto”, em referência à passagem do antigo internacional luso pelo clube de Alvalade.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), em Sevilha.

Com Lusa

