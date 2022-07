Segundo um estudo do portal imobiliário Idealista, há 25 concelhos onde comprar casa custa menos de 600 euros/m2. Saiba quais são.

Estes são os municípios portugueses onde é mais barato comprar casa

Segundo um estudo do portal imobiliário Idealista, há 25 concelhos onde comprar casa custa menos de 600 euros/m2. Saiba quais são.

Em Portugal ainda é possível comprar casas onde o custo por metro quadrado é inferior a 600 euros por metro quadrado (euros/m2).

De acordo, com um estudo do portal imobiliário Idealista, há, pelo menos, 25 municípios onde os valores por área se enquadram abaixo ou até aquele limiar de preços. Os concelhos do interior do país são os mais baratos, com destaque para os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Guarda e Coimbra.

Menos de 500 euros por metro quadrado

No topo da lista, com o valor mais baixo está Penamacor, no distrito de Castelo Branco. O estudo refere que neste concelho comprar casa custou 399 euros/m2, em média, no segundo trimestre deste ano.

A seguir está o município de Nisa, em Portalegre, onde o custo médio, no mesmo período, foi de 427 euros/m2, e em terceiro o de Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, como valores à volta dos 428 euros/m2.

A lista dos municípios com valores abaixo dos 500 euros por metro quadrado fica completa com o Crato (431 euros/m2), Sabugal (442 euros/m2), Penacova, (448 euros/m2), Góis (459 euros/m2), Gavião (466 euros/m2), Tondela (480 euros/m2), Celorico da Beira (485 euros/m2) e Fronteira (486 euros/m2).



A partir de 500 euros por metro quadrado

Acima dos 500 euros, mas por menos de 600 euros por m2, é possível comprar casa em Arganil (504 euros/m2), Sever do Vouga (508 euros/m2), Carregal do Sal (513 euros/m2), Castro Daire (516 euros/m2), Vouzela (520 euros/m2) e Santa Comba Dão (521 euros/m2), Proença-a-Nova (527 euros/m2) ou Sousel (529 euros/m2).

Entre os 530 e os 550 euros/m2 estão concelhos como Mação (532 euros/m2), Vidigueira (532 euros/m2), Idanha-a-Nova, (533 euros/m2), Alcanena (534 euros/m2), Alvaiázere (536 euros/m2) e Figueiró dos Vinhos (544 euros/m2).

Preço das casas continua a disparar em Portugal

Os municípios acima contrastam com o preço médio geral da habitação em Portugal, onde, no primeiro trimestre de 2022, o preço mediano das habitações em Portugal foi de 1.454 euros/m2, referem os dados mais recentes do Instituto de Estatísticas de Portugal (INE), divulgados no passado dia 14 de julho.

Esse valor correspondeu a um aumento de 17,2% face a igual período de 2021 e a uma subida de 14,1% em relação ao trimestre anterior.

O INE sublinha que, no primeiro trimestre deste ano, "as duas sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados – Algarve (2.237 euros/m2) e Área Metropolitana de Lisboa (1.986 euros/m2) – foram também aquelas que apresentaram valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador: território nacional (respetivamente, 2.115 euros/m2 e 1.969 euros/m2) e estrangeiro (2.588 euros/m2 e 3.533 euros/m2)".

A taxa de variação homóloga dos preços aumentou em nove dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana de Lisboa, tendo a aceleração sido superior à verificada a nível nacional (na ordem dos 3,1 pontos percentuais) em Sintra (7,9 pp), Setúbal (6,5 pp) e Almada (3,3 pp).

Na capital - tal como no trimestre anterior -, e em Cascais, a aceleração dos preços foi menos expressiva subindo cerca dois pontos percentuais. Houve concelhos, como Loures e Oeiras onde houve mesmo uma desaceleração dos preços: de 2,0 pp e 1,7 pp, respetivamente.

Já na Área Metropolitana do Porto, houve também uma aceleração dos valores, por comparação com a média do país, nos municípios de Santa Maria de Feira (13,8 pp), Vila Nova de Gaia (6,8 pp), Gondomar (5,3 pp) e Porto (3,7 pp), ao passo que se verificou uma desaceleração em Matosinhos, de menos 9,8 pp e na Maia, de menos 2,4 pp.

